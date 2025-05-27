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端午節吃粽！ 營養師教4招應景「不吃重」

2025/05/27 16:15

端午節應景吃粽，營養師建議1天1顆、搭配蔬菜、水果，且不要淋醬，並可自製「高纖五穀粽」，就能開心吃粽「不吃重」。（中榮埔里分院提供）

端午節應景吃粽，營養師建議1天1顆、搭配蔬菜、水果，且不要淋醬，並可自製「高纖五穀粽」，就能開心吃粽「不吃重」。（中榮埔里分院提供）

〔記者劉濱銓／南投報導〕端午節將屆，民眾都會應景吃粽，但美味的肉粽，往往讓人不自覺攝取過量，台中榮總埔里分院營養師錢怡如提醒，只要把握1天1顆粽，搭配蔬菜1碗量、水果1拳頭，以及不要淋醬等4原則，就能開心吃粽「不吃重」。

錢怡如表示，粽子雖然美味，但卻含有高油脂和高熱量，建議每天只吃1顆，並取代當餐的主食如飯或麵，且糯米較難消化，應適量攝取，以免腸胃不適或消化不良，品嘗粽子則可搭配1碗蔬菜，增加膳食纖維攝取，促進腸道蠕動，有助排便順暢，蔬菜的維生素與礦物質，也能降低慢性病風險，並維持心血管健康。

吃完粽子後，可再吃1個拳頭量的水果，如富含酵素與膳食纖維的奇異果、木瓜、鳳梨等，幫助消化、維持腸道健康，且不要淋醬，由於甜辣醬等調味品含高熱量、糖及高鈉，建議改用小碟盛裝，用沾的才能避免攝入過多的糖、鈉。

錢怡如也說，民眾也可自製「高纖五穀粽」，利用黑米取代糯米，內餡可用絞肉、豆干丁、毛豆、筊白筍、香菇等，熱量僅是傳統粽子的3分之1， 過節在家不妨動手試試。

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