健康網》保鮮膜含塑化劑不能微波？ 營養師教您安心挑

營養師指出，並非所有的保鮮膜都有添加塑化劑；圖為情境照。（圖取自freepik）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕保鮮膜是家庭必備用品之一，一拉一撕就能將剩菜及生鮮食物覆蓋保存。好食課營養師Titan林世航表示，並非所有保鮮膜都含塑化劑，口訣是「C」結尾的保鮮膜有塑化劑，如聚氯乙烯（PVC）與聚偏二氯乙烯（PVDC），不建議微波。購買時選擇聚乙烯（PE）與聚甲基戊烯（PMP）材質。家中仍有PVC與PVDC保鮮膜，也不必過於擔心，減少直接接觸食物，也能保障一定的食用安全。

Q1：保鮮膜含塑化劑？

林世航在粉專「好食課」與網站說明，塑化劑是種環境荷爾蒙，攝取到體內時會影響體內的性激素機制，長期攝入塑化劑會導致男生女性化、女性早經等問題，並有研究探討塑化劑可能還與女性癌症的發生率有關，因此塑化劑能避免就避免。目前我國常見的保鮮膜主要有PE、PMP、PVC與PVDC等4種。不過，並不是所有保鮮膜都含塑化劑，只有「C」結尾的保鮮膜有塑化劑。

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Q2：保鮮膜耐熱程度與是否溶出塑化劑？

林世航提及，不同材質之耐熱程度不同，首先PMP最為耐熱，耐熱程度介於-30至180度；PVDC耐熱程度介於-60至140度；PVC及PE的耐熱程度皆介於-60至110度。

林世航指出，不少人會誤解耐熱度的意義，覺得溫度在耐熱度內就不會釋出有毒物質，但其實這是指保鮮膜結構的穩定度，只要到達該溫度就會造成保鮮膜結構瓦解而融化，這與釋出塑化劑等有毒物質並無絕對關係。

林世航引述1項陽明大學職安所的研究顯示，將PVC與PVDC保鮮膜分別微波2分鐘與4分鐘，溫度為89度的狀態下即可測得塑化劑的溶出，由此可知，釋出塑化劑等有毒物質與耐熱度並無絕對關係；另，PE因不使用塑化劑而未檢出。

營養師提醒，PVC與PVDC材質之保鮮膜不可微波，因有塑化劑溶出的風險，除非完全不會接觸到食物才能微波；示意圖。（圖取自freepik）

Q3：保鮮膜微波有害？

保鮮膜微波是否有害？林世航解答，這題並未有標準答案，要視保鮮膜材質，食物、食物容器，甚至是微波強度而定，建議PVC與PVDC不可微波，因有塑化劑溶出的風險，除非完全不會接觸到食物才能微波。

林世航進一步提到，PE與PMP屬可微波保鮮膜，前者對熱穩定度低，建議是低強度的微波，或是復熱溫度不高的食物使用，且不與食物接觸，避免食物的高溫造成溶解；後者則是耐熱度最夠的保鮮膜材質，可以微波，且不會有塑化劑溶出的疑慮，但依然建議不要直接與食物接觸。

Q4：保鮮膜含有氯？

林世航指出，在正常狀況下，氯並非對人體有毒性的物質，人體甚至還需要氯作為胃酸的來源。而保鮮膜中的氯，對於人體傷害並不大，更需擔心的是這些含有氯的保鮮膜被放入垃圾袋中燃燒，可能產生戴奧辛污染環境。

哪些保鮮膜含有氯？林世航解答，PVC與PVDC的「C」就是指Chloride（氯），只要記得「C」結尾的保鮮膜含有氯，從顏色分辨上，可觀察含氯保鮮膜通常顏色偏黃，至於不含氯保鮮膜則是顏色偏白、透明。

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