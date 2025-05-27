19歲男右耳炎耳膜破洞劇痛 內視鏡微創手術2個月後恢復

郭綜合醫院耳鼻喉科醫師郭亮寬指出，耳內視鏡微創手術適用最常見的慢性中耳炎併耳膜穿孔。（記者王俊忠攝）

〔記者王俊忠／台南報導〕19歲的黃先生從小因中耳積液接受過右耳通氣管手術，通氣管脫落後耳膜卻未癒合、出現小破洞，雖聽力無明顯受損，但導致右耳反覆感染與劇烈疼痛，長年困擾著他。郭綜合醫院耳鼻喉科醫師郭亮寬建議他接受自費耳內視鏡微創手術修補耳膜，手術隔天就出院；手術2個月後耳膜恢復完整，生活品質大為改善。

郭亮寬指出，耳內視鏡微創手術是一種利用特製細小內視鏡，從外耳道進入中耳操作的技術，避免傳統耳後切開造成疤痕與疼痛。耳內視鏡具有高解析度、廣角、近距離觀察病灶等優點，能讓手術執行更精準、恢復更快速。

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十九歲黃先生有右耳炎與耳膜破洞，長年飽受疼痛困擾。（圖：郭綜合醫院提供）

郭亮寬表示，耳內視鏡微創手術適用範圍廣泛，除了最常見的慢性中耳炎併耳膜穿孔、也包括耳咽管開放症及部分中耳外耳腫瘤或膽脂瘤等。

慢性中耳炎病患常因耳膜穿孔無法自行癒合，產生反覆耳漏、耳朵流膿，長期下來聽力受損、耳鳴，感染嚴重甚至可能併發乳突炎、顏面神經麻痺、內耳炎甚至腦膜炎。當急性感染控制後再做手術修補耳膜，可預防反覆感染，避免後續聽力衰退與產生併發症。

而耳咽管開放症常起因於體重快速下降、水分攝取不足或頭頸部接受過放射線治療，常有耳部悶塞感、回音、聽到自己講話聲或呼吸聲的症狀，醫師說，此症狀可透過耳內視鏡自體軟骨填塞手術來治療。

郭亮寬說明，相較於傳統顯微鏡手術需從耳後切開、剃髮與包紮，耳內視鏡微創手術有不需剃髮、疤痕藏於耳內、住院時間短、術後照護簡單等優點。若手術搭配人工合成組織材料，更可實現近乎無傷口的「無創修補」；但是耳內視鏡仍有其適用限制，包括只能單手操作、缺乏3D立體感、對外耳道狹窄患者不一定適用，仍需耳鼻喉科醫師評估後決定。

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