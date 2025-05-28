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健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》吃粽不踩雷！ 醫：做到「5件事」一樣能減重

2025/05/28 11:37

醫師點出健康吃粽子5方法：選擇小份量、搭配蔬菜、控制進食頻率、注意烹調方式、挑選健康餡料；示意圖。（圖取自photoAC）

醫師點出健康吃粽子5方法：選擇小份量、搭配蔬菜、控制進食頻率、注意烹調方式、挑選健康餡料；示意圖。（圖取自photoAC）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕端午節將至，少不了美味粽子相伴，但快樂過節的同時也隱藏不少減重地雷。好日子診所醫師林思妤在臉書專頁發文點出健康吃粽子的5個方法：選擇小份量、搭配蔬菜、控制進食頻率、採用蒸或煮的烹調方式、選低脂肉類或豆類等健康餡料，減重不減「粽」。

粽子3成分

林思妤表示，一般傳統的肉粽熱量高，1顆約400至600大卡，若不注意攝取方式，可能會對健康造成負擔。想在減重時期吃粽子，不妨先了解其「熱量組成」，再搭配健康的食用建議，如此，既能享用美食，又能維持體重。

●糯米：約佔粽子重量的60%，每100克糯米含有約350大卡的熱量。

●餡料：如豬肉、鹹蛋黃、香菇等，這些食材含有較高的脂肪和蛋白質，進一步增加總熱量。

●調味料：如醬油、油脂等，亦會增加熱量和鈉含量。

醫師指出，常見粽子餡料有豬肉、鹹蛋黃、香菇等，含有較高的脂肪和蛋白質，會增加我們攝取的總熱量；示意圖。（資料照）

醫師指出，常見粽子餡料有豬肉、鹹蛋黃、香菇等，含有較高的脂肪和蛋白質，會增加我們攝取的總熱量；示意圖。（資料照）

健康吃粽5建議 蒸、煮為佳

●選擇小份量：選擇迷你粽或與他人分享1顆粽子，避免一次攝取過多熱量。

●搭配蔬菜：食用粽子時，搭配大量蔬菜，如燙青菜或涼拌蔬菜，增加膳食纖維，有助於消化。

●控制進食頻率：節日期間，建議每日最多食用1顆粽子，避免連續多日大量攝取。

●注意烹調方式：避免油炸粽子，選擇蒸或煮的方式，減少額外油脂攝取。

●選擇健康餡料：可選擇低脂肉類（如雞胸肉）、增加豆類或蔬菜作為餡料，降低脂肪含量。

此外，林思妤提醒，根據國健署建議，日常飲食應依據「每日飲食指南」的食物分類與建議份量適當搭配，吃足蔬菜、水果、全穀、豆類、堅果種子及乳製品，才能在享受美食的同時，確保體重不上升。

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