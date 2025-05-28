健康網》常落髮、髮質乾？ 營養師列「5飲食方針」救頭皮

營養師建議，有落髮問題者可以多補充鐵、鋅，再搭配維生素C食物幫助吸收，可以吃鴨血、莧菜、牡蠣等食物；示意圖。（資料照）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕您是否有落髮、斷髮、髮質乾或稀疏、頭皮癢等狀況？營養師高敏敏於臉書專頁針對這些頭髮狀況列出飲食指南，舉例來說，壓力型稀禿可吃新鮮蔬果；頭髮易斷可多吃優質蛋白質；髮質乾枯攝取酪梨或堅果等好油；落髮多吃含鐵的豬肝或鴨血；當頭皮發炎時建議吃抗發炎的海藻，護頭皮健康。

高敏敏表示，頭髮有問題，要先觀察是否是「頭皮」出狀況。她說，現代人頭皮問題越來越多，舉凡壓力型稀疏、易斷髮質、乾枯髮質、落髮、頭皮出油等，她也針對這5種狀況提供飲食方針：

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5頭皮問題飲食 出油補充魚類

●壓力型稀疏：壓力會造成水溶性維生素流失，尤其是維生素C跟B群加速流失。建議每天吃新鮮蔬果，至少2拳頭水果+2碗蔬菜。

●易斷髮質：可能是平時吃的蛋白質品質不佳。建議避免吃加工食品，如香腸、培根、臘肉、火腿、丸類、火鍋料製品等，改以原型為主，像是豆腐、豆製品、肉類、蛋類、魚類等食物，內含豐富的優質蛋白質，是維持頭髮健康重要的基底。

營養師指出，容易斷髮者可以攝取優質蛋白質來改善；示意圖。（圖取自freepik）

●乾枯髮質：如果時常亂節食、偏食，容易讓好油跟水分攝取不足，導致頭髮乾枯無光澤。建議多喝水，每日飲用2000c.c.以上的水分；多補充好油食物，像是酪梨、苦茶油、堅果或堅果飲等，好的油脂來源能讓髮絲恢復光亮，產生光澤感。

●落髮：通常落髮嚴重可能是礦物質鐵跟鋅攝取不足，導致頭皮供養不夠，不健康的頭皮就像土壤貧瘠的地方長不出茂盛的樹木。建議多補充鐵、鋅，如豬肝、鴨血、莧菜、牡蠣等，再搭配新鮮且富含維生素C的水果來幫助鐵質吸收。

●頭皮問題：頭皮乾癢、出油代表處於發炎狀態。建議多吃抗發炎食物，1週吃2-3次魚油或藻油，如新鮮魚類、海藻、亞麻仁籽油。

高敏敏指出，其實頭髮是很直接反映身體健康狀態的部位之一，往往被人們忽略。從「吃」來改善，內外都兼顧到。另外，平時也要多注意避免菸酒、熬夜，要適度放鬆壓力，不要亂節食，營養不良，髮絲首當其衝受害。

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營養師高敏敏。（高敏敏提供）

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