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健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

美醫師染伊波拉 無疫苗病毒致死率達50％ CDC重啟機場篩檢

2026/05/19 17:01

5月18日，烏干達與剛果邊界哨所的防疫人員正為旅客測量體溫。此次爆發的「邦迪布焦」伊波拉病毒株目前無疫苗可防，WHO已將其列為國際公共衛生緊急事件，剛果境內死亡人數已累計達131人。（法新社）

5月18日，烏干達與剛果邊界哨所的防疫人員正為旅客測量體溫。此次爆發的「邦迪布焦」伊波拉病毒株目前無疫苗可防，WHO已將其列為國際公共衛生緊急事件，剛果境內死亡人數已累計達131人。（法新社）

〔編譯陳成良／綜合報導〕中非剛果民主共和國（DRC）爆發的新型伊波拉（Ebola）疫情已導致131人死亡，並出現首例美籍醫師確診案例。美國疾病管制暨預防中心（CDC）18日證實，一名美籍傳教醫師在當地救治病患時感染，目前已緊急撤離。此次疫情由具備高致死率且「目前無疫苗可防」的病毒株引發，引發國際公衛體系高度警戒。

根據《華盛頓郵報》報導，此次流行的「邦迪布焦（Bundibugyo）」病毒株與2014年西非大流行的病毒種不同。CDC指出，現有核准的伊波拉疫苗對此病毒株無效，醫療端目前僅能提供支持性療法。根據過往臨床數據，該病毒株致死率介於25%至50%之間。

這意味著現有的生物防禦體系面臨疫苗空窗期。確診的美籍醫師史塔福（Peter Stafford）自2023年起於剛果東北部的尼揚昆德醫院（Nyankunde Hospital）執勤，染疫後原定送回美國本土，但目的地隨後變更為德國。

內布拉斯加大學國家隔離單位證實，院內20張特種隔離床位中，已有18張被郵輪漢他病毒（Hantavirus）疫情患者佔據。由於美國本土高階隔離資源趨於飽和，美方被迫將確診醫師跨海轉送至具備救治經驗的德國基地。

21天潛伏期威脅交通網　鄰國同步收緊邊境防線

除了確診的史塔福醫師，另有6名高風險接觸者正同步接受物理隔離觀察。CDC警示，該病毒株潛伏期長達21天，若感染者在無症狀狀態下透過國際航空網移動，將大幅增加跨國擴散風險。世界衛生組織（WHO）已正式將此次剛果第17次伊波拉爆發列為國際公共衛生緊急事件。

非洲疾控中心資料顯示，目前疑似病例已迅速逼近400宗。受限於當地動盪與醫療資金削減，實際感染數據可能存在顯著黑數。目前鄰國盧安達與奈及利亞已宣布加強邊境篩檢，防堵病毒透過非正規醫療設施擴散。

CDC目前正針對實驗性單株抗體對該病毒株的療效進行查證。史塔福醫師在德國的病況維持穩定，相關單位預計於19日完成首批美籍接觸者的病毒載量檢測。

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