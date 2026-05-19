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健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

消除C肝經驗獲英美專家肯定 石崇良：等待WHO最終評論

2026/05/19 22:38

石崇良指出，我國已在年初遞交消除C型肝炎報告給WHO西太平洋分部，目前報告還沒得到最後的評論。（圖為衛福部提供）

石崇良指出，我國已在年初遞交消除C型肝炎報告給WHO西太平洋分部，目前報告還沒得到最後的評論。（圖為衛福部提供）

〔記者林志怡／台北報導〕世界衛生大會（WHA）近日持續於瑞士日內瓦舉行，衛福部長石崇良率交流團前往與其他國家互動，石崇良指出，我國已在年初遞交消除C型肝炎報告給WHO西太平洋分部，雖目前報告還沒得到最後的評論，但台灣的成果已經超過金質標章標準，這次我國舉辦的論壇中，也獲得英美等國專家的認可。

衛福部「世衛行動團」在瑞士日內瓦舉行的全球衛生系列論壇，石崇良說，我國已在2025年達成消除C型肝炎的目標，較世界衛生組織2030年的目標提早5年，這次在WHA周邊也舉辦論壇分享相關經驗，會中有美國專家學者、英國世界C肝根除聯盟前主席、韓國專家學者等與會。

石崇良說，我國C型肝炎診斷率超過9成，治療率超過9成，針具處理降低感染風險超過100%，均超過消除C型肝炎診斷率達8成以上、治療率超過7成以上的標準，今年年初遞交數據給世界衛生組織（WHO）西太平洋分部迄今，目前還沒得到最後的評論。

但石崇良指出，我國於論壇中分享消除C肝成果，並說明我國如何持續挹注經費，透過跨部門合作執行各項措施，包括推動普篩與高風險篩檢，並簡化後續檢驗與確診用藥，同時建立良好的數據庫作為政策計劃滾動修正的依據，獲得與會專家的讚揚，甚至主動邀請來賓給台灣掌聲。

此外，石崇良提到，癌症是全球重要的健康負擔，治療費用越來越高，很多國家不見得有辦法支付這樣的醫療費用，但癌症篩檢這件事是最具成本效益的，我國於論壇活動中也特別分享癌症篩檢的經驗與精準癌症治療，並獲得國際學者的肯認。

石崇良說，英國著名公衛專家也在論壇中分享國家癌症篩檢政策重點，更於會中直言，「如果不知道怎麼做（癌症篩檢），就去看台灣，台灣都做到了」，顯見台灣的經驗真的非常出色，具有標竿意義，對世界衛生進步會有很大的幫助。

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