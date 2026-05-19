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健康網》護腎不用狂吃補！醫揭每天「做1事」顧腎不花錢

2026/05/19 19:17

洪永祥診所院長洪永祥表示，長時間熬夜或失眠不只精神差，也會造成腎臟負擔與損害；情境照。（圖取自freepik）

洪永祥診所院長洪永祥表示，長時間熬夜或失眠不只精神差，也會造成腎臟負擔與損害；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕很多人為了保護腎臟，花大錢買補品、保健食品、益生菌、魚油等，卻未必能達到真正護腎效果ˋ。洪永祥診所院長洪永祥表示，許多腎功能惡化的人，都有長期熬夜或失眠問題，不僅造成精神差，也會導致血壓上升，進而增加腎臟負擔。他指出，想要保護腎臟，其實只要做到不用花錢、卻可能非常重要的1個習慣：晚上11點前睡覺。

洪永祥於臉書粉專發文表示，在腎臟科門診發現，很多腎功能惡化的人，都有長時間熬夜或失眠的問題。熬夜不只是精神差、造成黑眼圈，真正受傷的可能是你的腎臟。因為晚上長期不睡覺，會讓交感神經過度興奮、壓力荷爾蒙上升、血壓變高，腎絲球長時間承受高壓，就像一台24小時不停工作的濾水器，時間久了自然容易加速老化。

洪永祥進一步說明，根據2024年1篇發表於《Clinical Kidney Journal》的大型統合分析，整合超過261萬人的研究發現，每天睡眠少於6小時的人，慢性腎臟病風險明顯上升；甚至長期睡太少、作息混亂，均與腎功能下降有關。另1項《CRIC Study》研究也發現，睡眠時間越短、睡眠品質越差、越晚睡的人，eGFR腎功能數值往往越低，蛋白尿也更容易增加。

此外，洪永祥提及，很多人熬夜時，還會搭配消夜、泡麵、鹹酥雞、珍奶與含糖飲料，等於讓腎臟同時遭受高鹽、高糖、高油、缺眠四重攻擊。

洪永祥強調，想要保護腎臟，其實不一定要花大錢。今晚開始，不妨試著提早30分鐘關燈，把睡覺時間慢慢拉回11點前，也許就是送給腎臟最好的禮物。

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