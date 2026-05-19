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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》不喝酒也傷肝 醫揭每週1杯手搖飲 肝硬化風險近4倍

2026/05/19 18:32

恆新復健科診所醫師王思恒表示，國外研究發現，糖尿病合併患有脂肪肝的成年人，若每週喝超過1杯含糖飲料，肝纖維化的機率，是幾乎不喝者的3.77倍；示意圖。（圖取自shutterstock）

恆新復健科診所醫師王思恒表示，國外研究發現，糖尿病合併患有脂肪肝的成年人，若每週喝超過1杯含糖飲料，肝纖維化的機率，是幾乎不喝者的3.77倍；示意圖。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕不只喝酒會傷肝，喝錯飲料也會帶來脂肪肝、肝纖維化風險。恆新復健科診所醫師王思恒表示，國外研究發現，糖尿病合併患有脂肪肝的成年人，若每週喝超過1杯含糖飲料，罹患肝纖維化（肝臟開始變硬）的機率，達幾乎不喝者的3.77倍。這是因為手搖飲裡添加的高果糖糖漿進入人體後，幾乎全衝向肝臟，導致肝臟處理不了，成為脂肪囤積，甚至造成肝臟發炎、變硬。

含糖飲料喝越多肝越硬

王思恒於臉書粉專「一分鐘健身教室」發文分享，許多病患經常不解本身不喝酒，為何罹患脂肪肝，卻忽略手中常喝的那杯手搖飲。對此，他進一步指出，2025年義大利1項最新研究，便針對273位已患有糖尿病、脂肪肝的成年人喝「含糖飲料」的頻率，使用超聲波機器直接去測量肝臟硬化程度。

王思恒說，研究將愛喝飲料的人拆成4組。結果發現，只要每週喝超過1杯含糖飲料，肝纖維化（也就是肝臟開始變硬）的機率，是幾乎不喝的人的3.77倍。此外，即便多位研究人員排除年齡、性別、有沒有變胖等因素，「飲料vs.肝硬」的關聯性依然存在。也就是說，含糖飲料對肝臟的傷害，不只是讓人變胖，它還具有更直接的殺傷力。

果糖是肝臟隱形殺手

為什麼喝飲料有毒？王思恒解釋，因為手搖飲添加的常是高果糖糖漿，它與全身細胞幫忙消耗的血糖不同。一進入身體，幾乎全衝向肝臟。肝臟處理不了這麼多果糖，只好把它們變成脂肪存起來，久了就發炎、變硬。

王思恒說，這項意義重大的研究，對台灣人來說，其實還有更多警示意義。因為台灣到處都是手搖飲店，糖的食用量可能比義大利人還驚人。另，台灣中年族群脂肪肝非常普遍，糖尿病患病率也高，若本身剛好是糖友和脂肪肝患者，尤須留意。

王思恒強調，雖然這項研究有所限制，不能百分百斷定是飲料導致肝腫瘤，也有可能是肝臟不好的人更愛喝飲料所致（雖然機率比較低）。不過，仍提醒酒精傷肝，果糖也傷肝，只是它們走的路不同。若已有肝臟疾病或顧慮，為了健康，手搖飲還是能戒就戒較好。

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