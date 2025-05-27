科學家揭「Mitch蛋白」燃脂關鍵 望開發新型減肥藥

科學家發現細胞內特定蛋白質是燃脂關鍵，未來或能開發新型減重療法；圖為情境照。（圖取自freepik）

黃宜靜／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕科學家發現，抑制人體細胞內一種名為Mitch的蛋白質，能顯著提升新陳代謝並阻止脂肪形成，為開發新型肥胖治療奠定基礎，有望帶來更安全有效的解決方案，避免現有藥物可能導致肌肉流失的副作用。

據《每日科技網》（scitechdaily）報導，此研究由以色列魏茲曼科學研究院（Weizmann Institute of Science）的葛羅斯（Atan Gross）教授團隊領導。他們先前在小鼠實驗中，關閉Mitch基因不僅讓小鼠抵抗肥胖，更因代謝提升而增強耐力。近期發表於《歐洲分子生物學組織期刊》（The EMBO Journal）的成果顯示，在人體細胞中關閉Mitch，同樣加速脂肪和碳水化合物燃燒，並完全阻止新脂肪細胞生成。

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這些改變改善了小鼠的壓力測試與心臟功能，謎團則指向細胞能量工廠「粒線體」（mitochondria）。粒線體可融合成高效能網絡，或以獨立、效能較低但消耗更多元能量（含脂肪）的方式存在。葛羅斯團隊發現，Mitch是控制粒線體融合的關鍵因子之一。

在新研究中，博士生喬蕾西亞（Sabita Chourasia）主導的團隊刪除人體細胞中的Mitch。結果粒線體網絡瓦解，能量產生效率下降，細胞陷入能量匱乏。喬蕾西亞解釋：「這導致細胞呼吸作用增強，從而提升能量消耗。」

研究進一步顯示，缺乏Mitch的人體細胞會「燃燒」更多脂肪等儲備物質，且主要依賴脂肪供能。葛羅斯指出：「我們發現刪除Mitch會導致細胞膜中脂肪大幅減少，證實Mitch決定了人體細胞中脂肪的去向。」

團隊還發現，Mitch也影響脂肪細胞分化。已知肥胖女性體內Mitch水平較高。從前驅細胞中刪除Mitch後，細胞環境不利新脂肪合成，能量缺乏及基因表達受抑，導致新脂肪細胞分化減少。葛羅斯實驗室正與院內轉譯單位合作，開發抑制Mitch的小分子藥物，期望為肥胖症帶來新療法。

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