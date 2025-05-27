農試所攜手嘉大 開發「甘藷益生菌」

農試所與嘉大攜手研發全新機能性益生菌甘藷粉，目前正在徵求廠商技轉。（農試所提供）

〔記者楊媛婷／台北報導〕國內地瓜加工又有新應用！農業部農試所與嘉義大學食品科學系共同研發推出新產品「益生菌甘藷粉」，結合甘藷營養與複合益生菌，農試所表示，益生菌甘藷粉具膳食纖維及花青素等機能性，可成為保健食品的基底原料，適合製作機能飲品或營養棒。

甘藷是我國重要的雜糧作物，栽種面積約1萬公頃，富含多種營養素及膳食纖維，更具備良好的益生質（prebiotics）特性，農試所表示，益生質是促進腸道內益生菌生長的重要來源，有助於維持腸道健康，利用甘藷豐富的益生質成分，促進益生菌增殖與活性，對人體健康具有潛在效益。

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為滿足民眾對天然、健康飲食的需求，農試所表示，這次與嘉義大學合作研發「益生菌甘藷粉」，選用台農57號與73號甘藷，並搭配嘉大團隊選出的複合益生菌，採用特殊製程保留甘藷完整的營養價值與天然甜味，並結合益生質與複合益生菌的雙重好處，產品無添加人工色素、香料及防腐劑，適合作為日常保健食品之基底原料。

農試所指出，「益生菌甘藷粉」可搭配優格、牛奶及豆漿，也適合應用於各式機能性飲品、營養棒及即沖飲品的開發，具有市場潛力，也為甘藷產業開拓更多元的創新應用與高值化發展方向。

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