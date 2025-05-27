健康網》夏天紅甜椒維生素C滿滿！「1精華」抗氧化別丟錯

營養師表示，夏季強日照作用下，促使紅甜椒啟動抗氧化系統，生成更多維生素C；內部葉綠素也會逐漸被分解，並轉化為類胡蘿蔔素；示意圖。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕甜椒種類多，顏色繽紛，熱炒、涼拌、焗烤皆宜，料理起來也讓人食慾大開。功能醫學營養師呂美寶表示，夏季因高溫、強日照作用下，促使紅甜椒啟動抗氧化系統，生成更多維生素C；尤其切開後裡面的白色筋膜，除富含維生素C之外，所含黃銅類、植化素等成分也有助抗氧化，此時吃紅甜椒，營養滿滿。

夏日抗氧化系統啟動：促進營養生成

為何夏天生產的紅甜椒營養成分更高？呂美寶於臉書專頁「食物的力量．呂美寶營養師 」發文指出，夏季因氣溫高，加上長時間強日照，導致甜椒成熟速度加快，青椒也更快轉成紅椒。另外，因曝曬於強烈陽光下，如同人們戴太陽眼鏡保護眼睛般，也會讓甜椒加速啟動植物內的「抗氧化防禦系統」，促進維生素C生成。因此，夏日紅甜椒的維生素C含量，也會比冬天來得高。

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此外，呂美寶表示，當甜椒由綠轉紅時，內部的葉綠素會逐漸被分解，並轉化為豐富的類胡蘿蔔素（如：β-胡蘿蔔素），也就是維生素A的優質前驅成分。因此，若希望攝取更多天然維生素C與抗氧化營養素，多食用夏天生產的紅甜椒，也是推薦的好選擇。

白色筋膜富含植化素：抗癌、抗氧化

呂美寶亦於臉書專頁「食物的力量．呂美寶營養師」發影音提及，切開甜紅椒，除了裡面的籽之外，也會看見靠近果實的白色筋膜。許多餐廳料理時，覺得它偏軟的口感不佳，因此多數會切除，但其實白色筋膜除含有豐富維生素C及黃酮類，還有很多植化素成分，建議在家料理時不用切乾淨，記得連白色筋膜一起吃，才不會浪費營養。

另，國民健康署曾於網站發文介紹，蔬果所含植化素，是植物天然色素和氣味的主要來源，但人體無法製造，因此須從各種食物中攝取。紅色代表蔬果，如：紅甜椒、番茄等，所含植化素為茄紅素、花青素，有助抗氧化、降低罹癌風險，日常可透過飲食，增強自身抵抗力。

營養師指出，切開甜紅椒，靠近果實的白色筋膜除含豐富維生素C及黃酮類，還有很多植化素成分，記得連白色筋膜一起吃，才不會浪費營養。（圖擷取自呂美寶臉書）

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