端午品粽1天1顆為宜！ 過量食用小心血糖飆

端午節將至，南投醫院營養師毛柔壹建議一般成人1天以攝取1顆粽子為宜。（南投醫院提供）

〔記者張協昇／南投報導〕端午節將至，飄香四溢的粽子，是許多人心中難忘的節慶美食，惟1顆市售肉粽熱量約500大卡，若為油炒糯米、餡料豐富的北部粽，熱量甚至更高，加上糯米屬於高升糖指數食材，容易使血糖快速上升。衛生福利部南投醫院營養師毛柔壹建議，一般成人1天以攝取1顆粽子為宜，並視個人情況調整主食及其他正餐份量，以維持熱量平衡。

毛柔壹表示，傳統粽子常見高油脂、高鈉食材，如五花肉、鹹蛋黃、花生等，蔬菜含量較不足，建議吃粽時搭配1碗燙青菜、蔬菜湯或涼拌小菜，補充膳食纖維並增加飽足感。若為自製粽子，則可選擇瘦肉、雞胸肉或蝦仁等低脂蛋白質食材，並減少調味用鹽與油脂的使用，以降低整體熱量與鈉含量，有助血壓與血脂控制。

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毛柔壹指出，許多人吃粽子時會搭配甜辣醬、醬油膏等沾醬，這些醬料多含高鈉與精緻糖分，過量食用恐增加心血管與代謝疾病風險，最好以粽子原味品嚐為佳，減少對健康的負擔，建議餐後可與家人一起進行散步、騎腳踏車或爬山等外活動，不僅可消耗過多熱量、穩定血糖，也有助提升心情與維持體能，特別提醒慢性疾病患者，更應在粽子選擇與攝取上多加留意，以免因一時大意影響血糖、血壓或血脂控制。

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