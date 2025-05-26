健康網》紅斑性狼瘡恐引發腎炎！醫提醒：飲食應遵循3原則

醫師指出，患者飲食應遵循「低蛋白、少鹽、原型食物」原則，並且不碰菸酒；圖為示意圖。（圖取自freepik）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕紅斑性狼瘡為一種自體免疫疾病，症狀多樣，且常造成多重器官受損。林口長庚醫院風濕過敏免疫科近日在臉書專頁提醒，約有6成患者會出現內臟侵犯，其中以腎臟受損最為常見，臨床上稱為「狼瘡腎炎」；患者飲食應遵循「低蛋白、少鹽、原型食物」3原則，並且不碰菸酒。

醫師指出，紅斑性狼瘡患者日常應避免食用禁忌食物，保持飲食均衡，不吸菸、不飲酒，並養成規律運動習慣。然而，一旦併發狼瘡腎炎，為避免腎功能持續惡化，建議採取低蛋白飲食原則。

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醫師說，紅斑性狼瘡為一種自體免疫疾病，症狀多樣，且常造成多重器官受損；圖為情境照。（圖取自freepik）

在飲食選擇上，醫師建議以原型食物為主，避免攝取高鹽分、醃漬品及高度加工食品。為增添餐點風味，可多利用新鮮蔬果或天然香料取代調味料，減少對腎臟造成的負擔。

此外，若患者有意補充營養保健品，務必先徵詢專業醫師意見，切勿自行服用，以免對病情造成不良影響。醫師強調，妥善飲食管理是狼瘡腎炎患者維持腎臟健康的重要一環，應與醫療團隊密切合作，制訂最適合的個人飲食計畫。

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