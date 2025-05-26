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健康網》心導管正常卻仍胸痛？ 「無阻塞性心肌缺氧症」恐是關鍵
羅碧／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕許多民眾因胸痛就醫接受心導管檢查，卻發現冠狀動脈無明顯阻塞，讓患者不禁疑惑：「為什麼心臟還是這麼痛？」對此，宇平診所心臟內科醫師劉中平指出，這可能是「無阻塞性心肌缺氧症」（INOCA）所導致，這是一種傳統檢查較難發現的心臟問題。
劉中平於臉書專頁「劉中平醫師的心臟科筆記」中指出，雖然心絞痛通常與冠狀動脈阻塞有關，但根據臨床觀察，他在執行心導管檢查時，約有1成患者雖有心肌缺氧徵象，但檢查結果卻顯示血管正常。美國研究也發現，高達13%的中重度心肌缺氧患者，其心導管攝影結果無異常，顯示這並非個案。
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根據美國心臟學院的最新研究，即使病患的心電圖、運動心電圖或心肌灌注掃描顯示心臟供血異常，甚至已發生心肌梗塞，仍有可能在心導管檢查中看不到明顯的阻塞。
「無阻塞性心肌缺氧症」（INOCA）目前被認為與微血管循環障礙、冠狀動脈痙攣，或血管內皮功能異常有關。也就是說，儘管大血管看起來正常，但肉眼無法觀察的微血管異常仍會導致血流不足，引起心臟缺氧症狀。
這類患者以女性居多，常常因胸痛反覆就醫卻找不到病因。劉中平強調，這類疾病需要更深入的檢查及個別化的藥物調整，才能有效改善病人的症狀。隨著醫學進步，INOCA的認識有助於提升胸痛診斷準確度，也提醒了醫界，應關注傳統檢查無法顯示的心臟循環問題，提供患者更全面的照護。
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