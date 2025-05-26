洗澡漏了「這裡」 小心有臭味還會得皮膚炎！

洗澡時別忘清潔耳後，防止異味與皮膚炎。示意圖。（圖取自shutterstock）

羅碧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕炎熱夏天，天天洗澡洗頭，卻常忽略清潔耳朵後方。皮膚科醫師羅傑．卡普爾（Dr. Roger Kapoor）表示，耳後皮膚皺摺多、油脂分泌旺盛，是細菌和黴菌容易孳生的溫床。若長期未清洗，除了可能散發刺鼻異味，還會引發痘痘、皮膚炎等問題。

根據《紐約郵報》報導，卡普爾指出，耳後因為汗水、油脂與老廢角質堆積，尤其夏季經常擦防曬乳、乳液，髒污更易藏在耳後凹陷處。時間一長，細菌滋生引起的皮膚紅腫、搔癢、脫屑等脂漏性皮膚炎症狀常見。若耳後皮膚有小傷口，感染風險更高，嚴重時恐引發蜂窩性組織炎。

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不只皮膚問題，耳後未清潔還會產生異味。卡普爾說，油脂、汗水和皮膚表面的細菌混合後，氣味像起司般刺鼻。有些人洗澡仍有臭味，就是因為沒好好搓洗耳後。配戴眼鏡者更要注意，鏡架長時間接觸耳後皮膚，若不定期清潔，細菌容易轉移，造成反覆發炎與痘痘。

正確清洗耳後其實不難，卡普爾建議用溫和香皂輕輕搓洗耳後與耳根周圍幾秒，沖淨擦乾後可塗抹乳液避免乾燥。許多人以為洗頭時泡沫會自動清潔耳後，但泡沫停留時間太短且沒用力搓揉，清潔效果有限。

卡普爾提醒，只要洗澡時多花幾秒刻意清洗耳後，能有效預防細菌滋生、異味和皮膚問題，讓身體真正乾淨無死角。

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