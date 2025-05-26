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健康網》心煩睡不好？ 中醫揭4種「壓力型失眠體質」
羅碧／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕現代人生活步調快、壓力大，不僅影響情緒，連睡眠品質也大打折扣。翰醫堂中醫診所中醫師在臉書粉專指出，壓力會導致自律神經失調、荷爾蒙紊亂，讓大腦像電視機一樣「怎麼關都關不掉」形成「壓力型失眠」。這樣的失眠分為肝鬱化火型、心脾兩虛型、心腎不交型、痰熱內擾型等類型。
中醫師進一步說明，根據中醫理論，壓力型失眠可分為以下4種體質類型，每種對應不同成因與調理方式，建議民眾對症處理，才能睡得安穩，迎接每一個清晨。
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一、肝鬱化火型：悶太久會「上火」
●主因：長期壓力、情緒鬱悶無處宣洩。
●症狀：入睡困難、多夢易醒、煩躁易怒、情緒起伏大。
●建議調理：可以學習放鬆情緒、減少壓抑。
二、心脾兩虛型：壓力榨乾你的氣血
●主因：操心過度、心神疲憊。
●症狀：翻來覆去難入睡、記憶力下降、心悸、食慾不振、疲倦無力。
●建議調理：補養心脾、調整作息，給大腦和情緒適當休息。
三、心腎不交型：心火過旺 腦袋停不下來
●主因：長期壓力損傷腎氣，導致心火擾神。
●症狀：夜間心煩難眠、健忘、頭暈耳鳴、腰膝痠軟。
●建議調理：平衡心火與腎氣，重建身心穩定節奏。
四、痰熱內擾型：壓力+飲食失控，睡眠更難安穩
●主因：壓力導致暴飲暴食，脾胃失調。
●症狀：入睡困難、心煩多夢、胸悶想吐、頭昏腦脹。
●建議調理：調整飲食習慣，少油少糖少宵夜，幫助身體降火清熱。
中醫師提醒，每個人的體質不同，遇到睡眠困擾時，除了調整作息與情緒管理，也建議尋求專業醫師協助，找到屬於自己的睡眠養生之道。
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