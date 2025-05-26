中山大學研究證實 夜市空污會危害兒童肺功能

中山大學環工所特聘教授林淵淙（右）等人研究，首度證實夜市營業期間所產生的空氣汙染物，會影響兒童肺功能。（記者許麗娟攝）

〔記者許麗娟／高雄報導〕中山大學今（26）日公布一份研究報告，首度證實夜市營業期間所產生的空氣污染物，不僅會滲透至鄰近家庭室內環境，甚至對兒童的肺功能造成不良影響。

此研究由中山大學環境工程研究所特聘教授林淵淙與高雄醫學大學公共衛生學系教授、中山大學環工所合聘教授陳培詩團隊跨校合作。林淵淙表示，夜市是台灣與亞洲多國獨具特色的文化場域，但夜市活動所排放的懸浮微粒與氣體污染物，對於鄰近居民的健康影響過去缺乏具體研究佐證。

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研究團隊針對高雄地區夜市周邊58戶家庭進行調查，透過問卷、空氣品質即時監測儀器紀錄各類空氣污染物濃度，並同步檢測家庭中兒童的肺功能數據，運用多項空氣品質參數指標綜合分析顯示，夜市營業日在鄰近家庭室內的細懸浮微粒PM1與PM2.5濃度顯著高於休市日，反映出夜市烹飪與燃燒活動對空氣品質具有直接影響。

中山大學與高醫大教授跨校研究證實，夜市汙染物會對兒童的肺功能造成不良影響。（記者許麗娟攝）

尤其居住距離夜市595公尺以內的「近組」家庭，室內空氣中二氧化碳、一氧化碳、二氧化硫、總揮發性有機化合物（TVOC）及PM10的濃度，普遍高於距離595公尺以上的「遠組」家庭。

林淵淙指出，排除家庭中燒香、吸菸及烹飪行為等潛在干擾因素後，「近組」家庭中兒童的肺活量與第1秒吐氣量等肺功能值，仍顯著低於「遠組」家庭，顯示夜市活動釋出的空氣污染物已進入室內環境，並可能對兒童的呼吸系統發展造成負面影響。長期暴露於高濃度細懸浮微粒與氣體污染物中，可能增加兒童罹患呼吸道疾病的風險，影響其肺部健康發展。

研究團隊建議可採取幾項措施降低風險，包括在夜市營業時段減少開窗通風、使用具濾淨功能的空氣清淨機，或避免兒童在夜市營業期間於戶外長時間活動。

並建議政府未來在都市規劃與夜市設置上，應納入空氣品質與社區健康考量，審慎評估夜市與住宅區的距離，並針對夜市攤販排放進行管理與規範，設置空氣淨化設備或採用較低污染的烹調方式，同時強化周邊居民對空氣污染風險的認知與防護措施。此項成果亦發表於國際知名期刊「暴露科學與環境流行病學」。

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