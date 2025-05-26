健康網》熬夜不只傷肝 醫：睡不好恐「腸胃健康」拉警報

不少人常會晚睡追劇、滑手機，但研究顯示，睡眠與腸道菌群存有高度關聯，作息紊亂將會擾亂菌相平衡，影響睡眠激素與情緒；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自photoAC）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕熬夜加班、追劇滑手機是現代人的生活日常，許多人將「晚睡」當作壓力釋放的出口，但美兆健檢診所醫師王浩恩提醒，除了傷肝，睡不好還可能讓腸胃系統也出問題。

研究：睡太少 腸道菌群受影響

根據《Nature Scientific Reports》（自然科學報告）2023年研究指出，短期極端睡眠剝奪（連續3天、每晚只睡2小時）會顯著降低腸道菌群的多樣性；另一項由《Frontiers in Microbiology》發表的研究也發現，睡眠與腸道菌相之間存在高度雙向關聯，作息紊亂將擾亂菌相平衡，反過來影響睡眠激素與情緒狀態，形成惡性循環。

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腸胃不適卻查不出病因 長期晚睡、壓力失衡

王浩恩指出，許多人經常「胃悶悶的、時常腹脹、容易胃食道逆流」，但檢查後卻未見器質性病變，追溯其生活作息，往往與長期失眠、工作壓力大、晚餐時間過晚或吃完即躺等行為有關。

腸道菌群失衡 恐釀全身性慢性發炎

王浩恩說明，腸道菌相的平衡是消化功能與免疫防線的關鍵。當腸道菌群失衡，除了引發便秘、腹瀉、脹氣等腸胃症狀，還可能透過「腸腦軸」干擾情緒與睡眠，影響血清素與褪黑激素的分泌，進一步加劇失眠與情緒波動。

不僅如此，腸道菌相失衡還會提高腸道通透性，讓有害物質更容易滲入血液，引起慢性發炎反應，甚至影響免疫力。

王浩恩進一步說明，腸道健康其實不只影響消化，更是整體健康的第一道防線。許多被忽略的腸胃問題，背後其實反映的是「生活作息長期失衡」所造成的慢性影響。

面對現代人愈趨普遍的「睡不好+腸胃差」問題，王浩恩提醒，腸道健康不能只靠保健食品，更應透過完整評估，找出個人最關鍵的調整重點。

例如可以透過「胃消化功能檢測」判斷是否有胃酸過多、消化不良問題；「無痛胃腸鏡」檢查食道、胃、十二指腸及大腸等部位，及早發現消化道疾病，如潰瘍、發炎或腫瘤等異常狀況；此外也可經由「自律神經與荷爾蒙評估」了解壓力對身體運作的種種影響。

改善腸胃不適 4大面向著手

王浩恩指出，醫師可藉由這些檢查指標，替受檢者建立個人化健康管理計畫，從作息調整、飲食改善、情緒管理與腸胃功能平衡4大面向著手，有效降低腸胃問題反覆發作的風險。

他也提醒，健康的腸道仰賴的是規律生活、良好睡眠與適當飲食，而不是等到出現嚴重症狀才倉促補救。

如果經常腹脹、脹氣、睡不好，不妨檢視作息與飲食，並透過專業檢查了解自身狀況，提早為腸道健康建立防火牆。別讓看似無害的「晚睡」與「失眠」，成為拖垮身體的隱性殺手。

醫師建議，腸胃不好可以透過無痛腸胃鏡、胃消化功能檢測及自律神經與荷爾蒙評估，找出關鍵對策。（美兆健檢診所提供）

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