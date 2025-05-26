搶救新生命 妊娠20週孕婦子宮頸閉鎖不全緊急後送

凌天航空將孕婦送往高雄小港機場，由救護車送往高雄長庚醫院。（凌天航空提供）

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕台灣生育率下降，每一位新生兒都是國家未來的希望。澎湖縣駐地醫療直昇機凌天航空，昨（25）日接連執行執行全國民航首例使用航空用嬰兒保溫箱後送出生4日小男嬰，隨後又接獲三總澎湖分院通知一名妊娠雙胞胎20週的孕婦，需緊急送往高雄榮總進行治療。

根據了解，妊娠雙胞胎20週的孕婦，是上午如廁時發現有出血的情形，立刻到三總澎湖分院進行檢查，經院方診斷為子宮頸閉鎖不全，申請醫療後送到台灣進行治療。由於孕婦及夫婿都是捍衛國家軍人，同僚得知後協助夫妻收拾行李送到醫院，讓孕婦丈夫能安心陪同妻子後送。

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澎湖駐地醫療直昇機凌天航空，25日執行新生兒及孕婦後送案件。（凌天航空提供）

由於凌天航空大家庭，有許多退伍職業軍人加入，退輔會曾頒發優良廠商給予凌天航空，退伍後仍站在守護社會大眾崗位上服務，此次任務在昨日中午12時15分澎湖機場起飛、下午1時13分順利將病患送達高雄榮總，全程歷時1個小時。

近來澎湖頻頻出現產婦及嬰幼兒遇到重症需要進行空中後送，是因目前全台有「兒童專科急診」的醫院，在中南部醫療後送轄區內只有2間，一間是台中中國醫藥學院，另一間則是高雄長庚，對此衛生局長陳淑娟表示，醫療後送是平衡離外島醫療資源的一項政策，畢竟軟硬體設備都是考量醫療在地化的一個考量點，增加硬體設備的同時，也需要有整個護理團隊進駐，在台灣目前醫護人力荒的情況下，未來會培育更多在地醫療、護理等公費生，希望能將醫護人力也在地化。

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