自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 中醫藥

健康網》端午「粽」情吃喝！ 中醫授2茶飲緩解脹氣助消化

2025/05/26 16:00

中醫師表示，消化問題與脾胃功能相關，除穴位按摩可促進脾胃功能外，也推薦飲用山楂陳皮烏梅茶、麥芽神曲茶消脹氣、助消化；示意圖。（圖取自freepik）

中醫師表示，消化問題與脾胃功能相關，除穴位按摩可促進脾胃功能外，也推薦飲用山楂陳皮烏梅茶、麥芽神曲茶消脹氣、助消化；示意圖。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕端午佳節近了，應景必吃的粽子少不了。粽子因質地黏稠，常搭配肥膩餡料而難以消化，攝取應特別留心。彰化馬光中醫診所中醫師劉宗昇表示，中醫觀點認為，消化問題與脾胃功能密切相關，針對粽子引起的消化不適，可透過穴位按摩、日常飲食調理，促進脾胃功能，並推薦飲用山楂陳皮烏梅茶麥芽神曲茶，除有助消化，也可消除脹氣。

劉宗昇表示，脾主運化水穀，胃主受納腐熟，兩者協同完成食物的消化與吸收。糯米性質黏滯，屬「難化之品」，易阻滯脾胃運化功能，導致「食滯脾胃」或「濕阻中焦」。若脾胃本虛，運化無力，則更易出現脹氣、胃脘不適、倦怠乏力、便溏等症狀。同時，過食肥甘厚味（如油膩餡料）可能加重濕熱內生，進一步影響氣機運行。中醫調理以健脾和胃、消食化滯為核心，兼以行氣化濕、疏通氣機，恢復脾胃功能。

健脾和胃、調理氣血按摩2穴位

劉宗昇說，中醫講究「因人制宜」，不同體質者對粽子的消化反應也會有所差異。因此，需根據個人體質，選擇合適的穴位與藥膳調理，並注意飲食習慣的調整。針對粽子引起的消化不適，推薦以下2穴位可促進脾胃運化，緩解脹氣與食滯。建議每日按摩2-3次，每次每穴約3-5分鐘，以局部痠脹感為宜，力道適中，避免過度刺激。

中脘穴：位於上腹部，肚臍與胸骨下端（劍突）連線的中點。按摩此穴位可健脾和胃，理氣消食，調理中焦；適用於胃脘脹滿、消化不良、噯氣反酸等症狀。

足三里穴：位於小腿外側，膝蓋下約4橫指（約3寸）、脛骨外側緣1橫指處。按摩功效為補益脾胃，調理氣血，增強消化功能，並可改善食積脹氣、疲倦乏力等症狀，具強身健體之效。

中醫師指出，針對吃粽子引起的消化不適，推薦按摩中脘、足三里2穴位，有助促進脾胃運化，緩解脹氣與食滯。（馬光中醫診所提供）

中醫師指出，針對吃粽子引起的消化不適，推薦按摩中脘、足三里2穴位，有助促進脾胃運化，緩解脹氣與食滯。（馬光中醫診所提供）

茶飲消食化積、促進腸胃蠕動

此外，針對端午節因食用粽子引起的消化不適，劉宗昇推薦以下2款中藥茶飲，可溫和健脾助消化。建議每日飲用1-2次，每次約200-300毫升，溫熱飲用效果更佳。

1.山楂陳皮烏梅茶：準備材料為山楂10克（乾燥山楂片或新鮮山楂去核）、陳皮5克、烏梅5克。將材料洗淨，放入鍋中加水800毫升，煮沸後，轉小火煎煮15-20分鐘，濾渣取汁，可依個人口味加入少量蜂蜜調味，溫熱飲用。山楂、陳皮與烏梅具消食化積，化濕止脹，生津止渴，緩解胃脘不適等功效；但胃酸過多、胃潰瘍或牙齒敏感者應慎用，飲用時避免空腹。另，孕婦應諮詢醫師後使用。

2.麥芽神曲茶：準備材料為炒麥芽10克、神曲10克、甘草3克。將材料洗淨，加入600毫升清水，煮沸後，以小火煎煮10-15分鐘，去渣取汁，溫熱飲用；若覺得口感偏苦，可加入1-2片薄荷葉提味（不宜過多）。炒麥芽可健胃消食；神曲助消化、促進腸胃蠕動；甘草可減輕胃部不適。此茶適合因糯米引起的脹氣、食滯或大便不暢者，但孕婦、糖尿病患者或對甘草過敏者應慎用，長期飲用也需諮詢中醫師。

飲食與生活調理5建議

劉宗昇表示，除茶飲助消化、穴位按摩舒緩脹氣外，也建議從以下5種飲食與生活習慣著手，預防與調理並重：

1.控制食用量：粽子宜少量食用，每次1-2個為宜，避免一次性過量。建議搭配清淡蔬菜（如黃瓜、蘿蔔）或水果（如蘋果、奇異果），以平衡油膩與黏滯。

2.細嚼慢嚥：充分咀嚼有助於唾液分解澱粉，減輕胃部消化負擔。每口建議咀嚼15-20次為佳。

3.避免冷食：冷粽子易傷脾胃，特別是脾胃虛寒者，建議食用前應蒸熱，或微波加熱至溫熱。

4.適度運動：飯後30分鐘至1小時進行輕鬆散步（約10-15分鐘），或順時針方向以手輕揉腹部，促進腸胃蠕動，緩解脹氣。

5.定時進食：端午期間應避免暴飲暴食，保持規律飲食，給予脾胃充分休息與運化時間。 

彰化馬光中醫診所中醫師劉宗昇。（馬光中醫診所提供）

彰化馬光中醫診所中醫師劉宗昇。（馬光中醫診所提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中