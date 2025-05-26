健康網》端午「粽」情吃喝！ 中醫授2茶飲緩解脹氣助消化

中醫師表示，消化問題與脾胃功能相關，除穴位按摩可促進脾胃功能外，也推薦飲用山楂陳皮烏梅茶、麥芽神曲茶消脹氣、助消化；示意圖。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕端午佳節近了，應景必吃的粽子少不了。粽子因質地黏稠，常搭配肥膩餡料而難以消化，攝取應特別留心。彰化馬光中醫診所中醫師劉宗昇表示，中醫觀點認為，消化問題與脾胃功能密切相關，針對粽子引起的消化不適，可透過穴位按摩、日常飲食調理，促進脾胃功能，並推薦飲用山楂陳皮烏梅茶、麥芽神曲茶，除有助消化，也可消除脹氣。

劉宗昇表示，脾主運化水穀，胃主受納腐熟，兩者協同完成食物的消化與吸收。糯米性質黏滯，屬「難化之品」，易阻滯脾胃運化功能，導致「食滯脾胃」或「濕阻中焦」。若脾胃本虛，運化無力，則更易出現脹氣、胃脘不適、倦怠乏力、便溏等症狀。同時，過食肥甘厚味（如油膩餡料）可能加重濕熱內生，進一步影響氣機運行。中醫調理以健脾和胃、消食化滯為核心，兼以行氣化濕、疏通氣機，恢復脾胃功能。

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健脾和胃、調理氣血按摩2穴位

劉宗昇說，中醫講究「因人制宜」，不同體質者對粽子的消化反應也會有所差異。因此，需根據個人體質，選擇合適的穴位與藥膳調理，並注意飲食習慣的調整。針對粽子引起的消化不適，推薦以下2穴位可促進脾胃運化，緩解脹氣與食滯。建議每日按摩2-3次，每次每穴約3-5分鐘，以局部痠脹感為宜，力道適中，避免過度刺激。

●中脘穴：位於上腹部，肚臍與胸骨下端（劍突）連線的中點。按摩此穴位可健脾和胃，理氣消食，調理中焦；適用於胃脘脹滿、消化不良、噯氣反酸等症狀。

●足三里穴：位於小腿外側，膝蓋下約4橫指（約3寸）、脛骨外側緣1橫指處。按摩功效為補益脾胃，調理氣血，增強消化功能，並可改善食積脹氣、疲倦乏力等症狀，具強身健體之效。

中醫師指出，針對吃粽子引起的消化不適，推薦按摩中脘、足三里2穴位，有助促進脾胃運化，緩解脹氣與食滯。（馬光中醫診所提供）

茶飲消食化積、促進腸胃蠕動

此外，針對端午節因食用粽子引起的消化不適，劉宗昇推薦以下2款中藥茶飲，可溫和健脾助消化。建議每日飲用1-2次，每次約200-300毫升，溫熱飲用效果更佳。

1.山楂陳皮烏梅茶：準備材料為山楂10克（乾燥山楂片或新鮮山楂去核）、陳皮5克、烏梅5克。將材料洗淨，放入鍋中加水800毫升，煮沸後，轉小火煎煮15-20分鐘，濾渣取汁，可依個人口味加入少量蜂蜜調味，溫熱飲用。山楂、陳皮與烏梅具消食化積，化濕止脹，生津止渴，緩解胃脘不適等功效；但胃酸過多、胃潰瘍或牙齒敏感者應慎用，飲用時避免空腹。另，孕婦應諮詢醫師後使用。

2.麥芽神曲茶：準備材料為炒麥芽10克、神曲10克、甘草3克。將材料洗淨，加入600毫升清水，煮沸後，以小火煎煮10-15分鐘，去渣取汁，溫熱飲用；若覺得口感偏苦，可加入1-2片薄荷葉提味（不宜過多）。炒麥芽可健胃消食；神曲助消化、促進腸胃蠕動；甘草可減輕胃部不適。此茶適合因糯米引起的脹氣、食滯或大便不暢者，但孕婦、糖尿病患者或對甘草過敏者應慎用，長期飲用也需諮詢中醫師。

飲食與生活調理5建議

劉宗昇表示，除茶飲助消化、穴位按摩舒緩脹氣外，也建議從以下5種飲食與生活習慣著手，預防與調理並重：

1.控制食用量：粽子宜少量食用，每次1-2個為宜，避免一次性過量。建議搭配清淡蔬菜（如黃瓜、蘿蔔）或水果（如蘋果、奇異果），以平衡油膩與黏滯。

2.細嚼慢嚥：充分咀嚼有助於唾液分解澱粉，減輕胃部消化負擔。每口建議咀嚼15-20次為佳。

3.避免冷食：冷粽子易傷脾胃，特別是脾胃虛寒者，建議食用前應蒸熱，或微波加熱至溫熱。

4.適度運動：飯後30分鐘至1小時進行輕鬆散步（約10-15分鐘），或順時針方向以手輕揉腹部，促進腸胃蠕動，緩解脹氣。

5.定時進食：端午期間應避免暴飲暴食，保持規律飲食，給予脾胃充分休息與運化時間。

彰化馬光中醫診所中醫師劉宗昇。（馬光中醫診所提供）

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