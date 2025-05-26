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中年男打羽球膝蓋腫脹疼痛 前十字韌帶合併重建手術助恢復
〔記者陳建志／台中報導〕40 歲黃姓男子熱愛羽球，在某次比賽中左膝感到劇烈疼痛，休息數天後跑跳時膝蓋仍感到不適，趕緊前往骨科求診，經詳細檢查確診左膝前十字韌帶完全斷裂，醫療團隊評估後決定進行健保給付的「前十字韌帶合併前外側韌帶重建手術」，優點是能強化膝關節穩定性、降低術後再次斷裂風險，且不必佩戴護具，讓他術後重新馳騁球場。
仁愛長庚合作聯盟醫院骨科副主任劉永川表示，該名患者檢查後發現左膝前十字韌帶完全斷裂，單純前十字韌帶重建手術，患者的韌帶可能會因癒合不完全或過度使用而再度斷裂，復發率並不低。因此，在重建前十字韌帶時若能同步進行前外側韌帶（ALL）重建，將能提升膝關節的穩定性。
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劉永川表示，前外側韌帶位於膝關節外側，負責抑制脛骨（小腿骨）內旋，當功能正常時可有效穩定膝蓋並減少前十字韌帶的負擔，透過合併重建前外側韌帶可顯著降低重建後韌帶再斷裂的機率，提供更即時的關節穩定性。且術後不需穿戴護具固定，也無需進行傳統復健中常見的「凹腳訓練」（指強迫彎曲膝蓋以恢復活動度），能大幅降低病人的不適感，避免股四頭肌萎縮。
運動醫學中心醫師徐振恆則指出，前外側韌帶重建技術是林口長庚醫院運動醫學科邱致皓主任於2021年發表的先進技術。其利用特殊錨釘與高剛性縫合帶，先在關節內進行雙股前十字韌帶重建，隨後於關節外側額外開兩個小切口，即可完成前外側韌帶重建，術式更精準且創傷小。此方式特別適合運動量較大，或需要承受高強度運動的病人，有助於提升術後運動表現與安全性。
劉永川指出，近年來運動風氣興盛，運動人口持續增加，隨之而來的運動傷害案例也大幅上升，尤其是需要頻繁急停、變向與跳躍的運動，如羽毛球、籃球、足球等，前十字韌帶的受傷比例相對更高，傳統前十字韌帶重建術後往往需要長時間復健，且仍有可能因穩定度不足而影響運動表現。
劉永川強調，前十字韌帶合併前外側韌帶重建手術能提供更佳的穩定性，不僅能降低再斷裂風險，也能避免活動度受限導致的肌肉萎縮。對於需要頻繁變向的受傷運動員來說，這項技術能夠更快速、安全地重返賽場，將有助於提升運動表現。
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