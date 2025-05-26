免動刀的「胃繞道」？口服減肥新藥初步人體試驗報佳音

新型口服減肥藥物如SYNT-101，旨在透過模擬手術效果等創新途徑，為受體重困擾者提供更安全便利的體重管理新選擇；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

紀麗君／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕肥胖治療迎來革命性突破。一款名為SYNT-101的實驗性新藥，在一項開創性人體試驗中展現潛力。僅需每日服用1次，就能安全模擬胃繞道手術的減重效果，無須承受開刀風險。此療法透過暫時改變小腸營養吸收機制，為全球肥胖患者點燃新希望。

《每日科技網》（scitechdaily）報導，SYNT-101的核心機制獨特：利用聚多巴胺（polydopamine）在十二指腸形成暫時薄膜，將營養吸收重新導向下段腸道。這種「十二指腸營養排除效應」不僅自然促進飽足感、調節新陳代謝，更能比現行GLP-1類藥物有效保存瘦肌肉量。該薄膜設計為24小時後自動分解清除。

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開發商美國波士頓Syntis Bio公司執行長丹達（Rahul Dhanda）對此表示，數據證實SYNT-101具誘發代謝改變潛力，有助血糖控制與體重減輕。他強調，此藥有望提供便利且更可持續的口服替代方案，避免現有療法的高費用與副作用。

在西班牙馬拉加歐洲肥胖學術會議（ECO）發表的先導研究中，9名健康受試者（2男7女，年齡24至53歲，BMI值19至29）接受不同劑量SYNT-101測試。結果顯示，所有參與者耐受性良好，無任何嚴重不良反應，肝功能指標穩定。

內視鏡檢查證實聚合物塗層如預期形成，並在24小時內完全清除，關鍵的代謝指標亦現積極變化。口服葡萄糖耐量測試顯示，用藥後30及60分鐘的葡萄糖吸收分別延遲約35%及21%。血液分析更發現與飽足感相關的瘦素（leptin）濃度上升，促進飢餓的飢餓素（ghrelin）則明顯下降。此結果與動物實驗的食慾抑制效果一致。

目前主流GLP-1受體促效劑雖使減重效果顯著，卻普遍面臨肌肉流失、腸胃副作用及長期維持等問題。SYNT-101在動物實驗中已證實能在6週內每週減重1%，同時百分百保留瘦肌肉。

儘管初步成果鼓舞人心，研究團隊坦言仍需更大規模臨床試驗評估療效與長期安全性。Syntis Bio規劃於2025下半年向美國食品藥物管理局（FDA）提交試驗新藥（IND）申請，啟動第一期臨床試驗。丹達期待未來能證實SYNT-101透過減脂、保肌並刺激天然飽足荷爾蒙，實現持續、安全且有效的減重。

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