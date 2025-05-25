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健康網》吃了「魚」罷不能！ 農業部授蔥燒黑鮪魚做法
黃宜靜／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕現在正值黑鮪魚產季，肥美鮮甜、油脂飽滿又香氣迷人，是品嚐的最佳時機。農業部在臉書專頁發影片教民眾做「蔥燒黑鮪魚」料理，搭配獨門醬汁，只要4步驟、10分鐘就能快速上桌，超級下飯，在家也能輕鬆做出餐廳級美味，一吃就停不下來！
準備食材
黑鮪魚300克、蒜蓉及薑片少許、辣椒1條、蔥段80克。
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準備調味料
太白粉、糖、白胡椒粉少許，米酒、醬油、烏醋1大匙。
料理4步驟
1.先於黑鮪魚表面抹上少許太白粉。
2.鍋中加入少許油後，將黑鮪魚下鍋，煎至表面金黃、上色後，再翻面。
3.加入蒜蓉、薑片、辣椒、蔥段拌炒。
4.接著加入米酒、醬油、烏醋、糖與胡椒粉調味即可。
此外，農業部也積極推廣3個正確的食魚觀念，包括：食當季，太平洋黑鮪魚每年於4-6月來台報到，此時吃正對時；吃在地，推薦屏東東港、宜蘭蘇澳及台東新港3大產地，減少運輸更新鮮；全魚利用享百味，透過不同烹調方式，可以享用到黑鮪魚各部位的特色，這就是對漁民最大的鼓勵。
農業部更分享黑鮪魚從「頭」到「尾」的吃法，例如，魚頭適合熬湯；赤身油脂少，適合紅燒、糖醋或作為生魚片食用；魚尾適合醬燒、中腹肉質軟嫩細緻，是為頂級生魚片；魚下巴則適合煎、烤及清蒸。
除了上述部位，農業部指出，連邊角料也可以加工製成「罐頭」或「沙拉」享用，將黑鮪魚的價值發揮到最大，並兼顧生態永續。
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