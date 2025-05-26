健康網》別「越餓越胖」！ 中醫點168斷食5正確吃法

詹博恩指出，許多人認為斷食時段過後就能無限制地大吃補償，結果在進食時段內暴飲暴食、攝取高熱量與重口味食物，反而讓脂肪堆積、體重上升；圖為示意圖。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕168斷食正夯，但方法錯誤小心「越餓越胖」！翰醫堂中醫診所中醫師詹博恩近日於臉書粉專分享影片提醒，間歇性斷食雖然是熱門的減重法，但若執行不當，不僅無法達到瘦身效果，還可能導致體脂增加；正確吃法應是多攝取優質蛋白質、少吃精緻澱粉與油炸食品、選擇原型食物、遠離加工食品、每日補足水分。

所謂「168斷食法」，是指每日禁食16小時，僅在8小時內進食的一種飲食模式。許多人認為斷食時段過後就能無限制地大吃補償，結果在進食時段內暴飲暴食、攝取高熱量與重口味食物，反而讓脂肪堆積、體重上升。該如何正確執行168斷食？詹博恩提出以下飲食原則：

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詹博恩說，正確執行168斷食，應少吃精製澱粉與油炸食品，像是麵包、炸雞等應避免攝取；圖為示意圖。（圖取自freepik）

●多攝取優質蛋白質：如豆腐、雞胸肉、雞蛋等，幫助身體維持肌肉量與代謝力。

●少吃精製澱粉與油炸食品：像是麵包、炸雞等應避免攝取。

●選擇原型食物：吃食材最原始的樣貌，如地瓜、蔬菜、水果等。

●遠離加工食品：控制鹽、糖、油的攝取量。

●每日補足水分：依據運動量調整飲水量。

詹博恩也推薦可飲用薏仁水、去濕茶等有助代謝的飲品，協助身體循環順暢。此外，搭配規律作息、適度運動與早睡習慣，才能真正讓168斷食達到減重與健康的效果。唯有掌握正確飲食觀念，才能避免「斷錯食、胖上身」的悲劇發生。

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