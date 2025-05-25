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健康網》每週進行「1運動」35分鐘 研究：失智風險降41％

2025/05/25 19:43

研究顯示，每週只要進行中高強度運動35分鐘，失智風險就能降低41%；情境照。（圖取自photoAC）

研究顯示，每週只要進行中高強度運動35分鐘，失智風險就能降低41%；情境照。（圖取自photoAC）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕日常多動，健康防失智！三樹金鶯診所體重管理主治醫師蕭捷健引述國外研究顯示，每週只要進行中高強度運動35分鐘，失智風險就能降低41%，每天動一下也有效。不只如此，規律運動也能降低憂鬱風險，呼籲大家，每天找出幾個5分鐘運動，就能護心血管健康，大腦自然更年輕。

運動抗發炎、護血管 守護大腦

蕭捷健在臉書專頁「減重醫師 蕭捷健」發文引述1項約翰霍普金斯最新研究顯示，每週只要進行中高強度運動35分鐘，失智風險就能大幅降低41%。尤其當運動量增加，保護效果更佳，研究發現，每週進行中高強度運動35-70分鐘，風險降低60%；每週140分鐘以上，風險更是大降69%。

蕭捷健說，世界衛生組織（WHO）也指出，規律運動能同時降低失智與憂鬱風險近3成。「這簡直是忙碌現代人的福音，還不趕快動起來！」運動能促進大腦血液循環、活化神經營養因子（BDNF），促進神經新生，並幫助身體抗發炎、抗氧化，強化血管健康，全方位守護大腦。

醫師表示，高強度間歇，短時高效，燃脂又健腦；圖為情境照。（圖取自freepik）

醫師表示，高強度間歇，短時高效，燃脂又健腦；圖為情境照。（圖取自freepik）

簡單2方式開始動起來

該怎麼開始運動？蕭捷健說明，研究中的「中高強度」是一個相對概念，可以用「說話測試」來判斷，中等強度相當於運動時能講話，唱歌有點喘，通常心跳會介於100到130；高強度活動則是運動時聊天困難，只能說幾個字就得換氣，通常心跳可能會超過130到140，因此若選擇快走、爬樓梯來預防失智，要確保至少達到「中等強度」的運動感覺，效果才會明顯。建議可從以下方式開始：

1.高強度間歇（HIIT）：短時高效，燃脂又健腦。上YouTube搜尋HIIT 10min，就有人帶著做，挑一個喜歡的。

2.多樣化活動：跳舞、有氧舞蹈、球類等，結合有氧、肌力和動腦，增加快速反應速度。

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