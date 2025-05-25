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健康網》慢性疼痛一直忍？ 醫：別忽略背後的心理壓力

2025/05/25 21:22

研究顯示：慢性疼痛患者中，約40%同時出現憂鬱或焦慮症狀；圖為情境照。（圖取自freepik）

研究顯示：慢性疼痛患者中，約40%同時出現憂鬱或焦慮症狀；圖為情境照。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕慢性疼痛，不只是身體問題，心理壓力往往是被忽略的背後關鍵因素。對此，恆新復健科診所醫師王思恒於臉書專頁「一分鐘健身教室」指出，許多人以為疼痛僅是生理問題，卻忽略了它與情緒之間密不可分的關聯。處理情緒，不只是讓心情變好，更可能減輕疼痛本身。 

根據一篇涵蓋超過34萬人的系統性回顧研究顯示：慢性疼痛患者中，約40%同時出現憂鬱或焦慮症狀。在纖維肌痛症患者中，更有超過一半患有中度以上的焦慮或憂鬱症狀。女性與年輕族群受到的影響尤為明顯，心理健康風險較高。然而，在實際治療中，這類患者卻常常被排除在心理治療之外。

王思恒指出，若出現如睡眠困擾、提不起勁、怕動作引發疼痛、情緒低落或易怒等狀況，都可能是慢性疼痛伴隨的焦慮或憂鬱症狀。有些人甚至會質疑自己是否「太玻璃心」，卻說不清究竟哪裡出了問題。

王思恒建議，面對這些情緒變化，可以主動與醫師討論情緒狀況；圖為情境照。（圖取自freepik）

王思恒建議，面對這些情緒變化，可以主動與醫師討論情緒狀況；圖為情境照。（圖取自freepik）

面對這些情緒變化，可以這樣做：

1. 主動與醫師討論情緒狀況。

2. 不要害怕尋求心理協助，這並非軟弱，而是一種自我照顧。

3. 照顧者也可以鼓勵患者表達情緒，成為心理支持的力量。

4. 早期介入療法如正念練習、認知行為治療、身體取向心理療法等，都有助改善整體健康。

王思恒進一步指出，疼痛與情緒的關係是雙向的：疼痛可能引發情緒問題，反過來，情緒問題也可能改變大腦迴路，進一步導致慢性疼痛。他呼籲，處理情緒不僅能提升心理健康，也可能有助於緩解身體的疼痛，只有身心兼顧，才能真正走出慢性疼痛的困境。

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