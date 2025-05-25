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健康 > 護眼顧齒

健康網》孩童視力異常4徵兆！ 國健署：頭痛常瞇眼eye注意

2025/05/25 20:28

國健署指出，許多兒童常見的視力問題如近視、遠視、散光與弱視，在早期可能並無明顯症狀；圖為情境照。（圖取自freepik）

國健署指出，許多兒童常見的視力問題如近視、遠視、散光與弱視，在早期可能並無明顯症狀；圖為情境照。（圖取自freepik）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕兒童視力為學習與成長的關鍵基礎，國民健康署於臉書專頁提醒家長，許多兒童常見的視力問題如近視、遠視、散光與弱視，在早期可能無明顯症狀，若未及時處理，恐影響孩子的學習表現與日常生活，應定期接受眼科檢查，以利及早發現、治療，尤其當孩子出現視物行為異常、閱讀距離異常、眼部外觀異常、主訴不適等異常徵兆時，更需注意。

國健署指出，家長應多加留意以下可能的視力異常徵兆：

1. 視物行為異常：如瞇眼、頻繁揉眼、歪頭、仰頭或低頭看東西。

2. 閱讀距離異常：閱讀時過度靠近書本或電子產品。

3. 眼部外觀異常：出現內斜視（俗稱鬥雞眼）、外斜視，或眼睛位置不對稱等情況。

4. 主訴不適：孩子經常抱怨眼睛疲勞、視力模糊或頭痛。

國健署建議家長，孩子應定期接受眼科檢查，以利及早發現、治療；圖為情境照。（圖取自freepik）

國健署建議家長，孩子應定期接受眼科檢查，以利及早發現、治療；圖為情境照。（圖取自freepik）

為強化護眼觀念，國健署也推出「eye眼動起來兒童律動MV，以輕鬆唱跳方式傳遞護眼5大訣竅，讓孩子從小培養正確用眼習慣：

1. 每用眼30分鐘，休息10分鐘。

2. 每天戶外活動120分鐘以上。

3. 均衡飲食，天天五蔬果。

4. 早睡早起，充分休息。

5. 每年定期檢查視力，從小養成正確的用眼習慣。

國健署呼籲家長重視兒童視力發展，從日常生活中落實護眼習慣，共同守護孩子的明亮視界。

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