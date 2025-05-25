健康網》纖維不只助排便！ 學者：7好處有助擁有健康老年

洪泰雄強調，膳食纖維能降低癌症與心血管疾病風險、穩定血糖、控制體重、改善腸道菌相並提升免疫力，甚至有助於老年維持生活自理功能；圖為情境照。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕你今天補纖維了嗎？營養學者洪泰雄在臉書發文指出，現代人普遍忽略膳食纖維的重要性。許多人誤以為膳食纖維只與排便順暢有關。事實上，其對健康的影響遠超過想像。洪泰雄強調，膳食纖維能降低癌症與心血管疾病風險、穩定血糖、控制體重，也可以改善腸道菌相並且提升免疫力，甚至有助於老年維持生活自理功能。

洪泰雄點出，根據美國統計，有高達95%的民眾膳食纖維攝取量不足，台灣情況也不容樂觀。根據2017至2020年的國民營養健康調查顯示，全台各年齡層幾乎都未達建議攝取量，青少年族群的攝取量更僅達建議值的33%至38%。

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洪泰雄表示，近期發表於《JAMA Network Open》的研究也指出，中年女性若攝取充足膳食纖維與高品質碳水化合物，例如蔬果、豆類、全穀類，老年時更有機會實現健康老化，幫助身體有行動力，與更好的思緒。

洪泰雄呼籲，補充纖維應從日常飲食做起，將糙米、燕麥、藜麥等全穀類食物，毛豆、紅豆、黑豆等豆類，芹菜、花椰菜、地瓜葉等蔬菜，以及蘋果、奇異果、芭樂等水果納入每日三餐；示意圖。（資料照）

洪泰雄呼籲，補充纖維應從日常飲食做起，將糙米、燕麥、藜麥等全穀類食物，毛豆、紅豆、黑豆等豆類，芹菜、花椰菜、地瓜葉等蔬菜，以及蘋果、奇異果、芭樂等水果納入每日三餐。建議攝取量方面，男性為每日38克，女性則為25克。

他提醒大眾，每天好好吃菜、吃豆、吃穀物，「現在就從一碗糙米飯、一杯無糖豆漿、一盤綠色蔬菜開始，為未來的健康打底。」

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