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健康網》認識鬼剃頭！ 醫揭4症狀：與指甲異常有關

2025/05/25 17:21

醫師指出，鬼剃頭有4徵兆，如圓形或橢圓形脫髮、驚嘆號髮、多發性病灶與擴散、指甲異常。（資料照）

醫師指出，鬼剃頭有4徵兆，如圓形或橢圓形脫髮、驚嘆號髮、多發性病灶與擴散、指甲異常。（資料照）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕鬼剃頭，又名圓禿、斑禿，是皮膚科常見的脫髮成因。DCDC植髮醫療團隊主治醫師柯博桓分享，鬼剃頭症狀不只有單純的掉髮，還有一些獨特的症狀表現，如邊界清晰的圓或橢圓形脫髮、靠近頭皮端較細，遠端較粗的驚嘆號髮、多發性病灶與擴散，如全身禿、指甲變薄或變白等問題。

柯博桓在臉書專頁「髮柯醫師 皮膚科 柯博桓醫師｜台中台北植髮專業 雄性禿 生髮推薦」發文指出，鬼剃頭是一種自體免疫性疾病，會導致頭髮突然成塊脫落，但症狀其實不只掉髮，還有以下4個徵兆：

徵兆1 圓形或橢圓形脫髮區

柯博桓說，圓禿最明顯的特徵就是頭皮上出現圓形或橢圓形的脫髮區域。這些區域通常「邊界清晰」，範圍從硬幣大小到幾公分不等，脫髮區的頭皮表面光滑無鱗屑，看起來很乾淨。​

值得注意的是，圓禿的脫髮區與一般掉髮不同，它會在短時間內（通常是幾天至幾週）突然形成完整的禿髮區，而不是漸進式稀疏。有些患者的頭皮甚至會在脫髮前感到輕微疼痛、灼熱或刺痛感。

另外，圓禿不是因為頭皮出油、洗頭方式不當或使用了不合適的洗髮產品造成，它是一種免疫系統攻擊毛囊的疾病。

醫師強調，圓禿不是因為頭皮出油或洗頭方式不當造成，它是一種免疫系統攻擊毛囊的疾病；圖為情境照。（圖取自freepik）

醫師強調，圓禿不是因為頭皮出油或洗頭方式不當造成，它是一種免疫系統攻擊毛囊的疾病；圖為情境照。（圖取自freepik）

徵兆2 驚嘆號髮

柯博桓表示，在圓禿脫髮區的邊緣，常常可以看到一種特殊的「驚嘆號髮」，這種頭髮靠近頭皮端較細，遠端較粗，形狀像驚嘆號，是圓禿的典型診斷特徵之一。​

出現驚嘆號髮表示這些毛囊正在受到免疫系統攻擊，很快就會脫落。如若發現自己的頭髮出現這種奇怪的形狀，千萬不要忽視。

徵兆3 多發性病灶與擴散

柯博桓提到，圓禿初期可能只有1個脫髮區域，但隨著病情發展，可能會出現多個脫髮斑塊，有時這些斑塊會逐漸擴大或融合，形成更大的禿髮區。

在嚴重案例中，圓禿可能發展成全頭禿（全頭髮脫落）、全身禿（包括眉毛、睫毛、鬍鬚等全身毛髮脫落）。這種擴散通常與免疫系統紊亂程度有關，有些人可能在短短幾個月內就從小斑塊發展到大面積脫髮。

徵兆4 指甲異常

柯博桓指出，很多人不知道圓禿除了影響頭髮，還可能導致指甲出現異常。約10-20%的圓禿患者會有指甲表面凹陷（如被頂針戳過的小坑）、指甲變薄、指甲變白、指甲縱向條紋等問題。

這些指甲變化與頭髮脫落是相關的，都是由於免疫系統的異常攻擊造成，如果同時有頭髮脫落和指甲異常，更應該儘快就醫確診。

最後，柯博桓提醒，圓禿雖然看起來嚇人，但大部分人屬於輕度案例（如單發性小斑塊），有很高的自然恢復率，約50%患者會在一年內自行恢復。不過，他仍建議有此情況的民眾要就醫治療，以加速恢復並防止擴散。

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