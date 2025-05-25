逾2千人遊行盼政府訂「純素國策」 緩解暖化刻不容緩！

今日上午國際跨政府提案協調單位「蔬食國策平台」舉辦「純素國策」大遊行，吸引超過2000人參加。（記者黃宜靜攝）

〔記者黃宜靜／台北報導〕為呼籲政府制定「純素國策」，推動植物性飲食，國際跨政府提案協調單位「蔬食國策平台」，繼上週（19日）發起凱道千人靜坐，向總統府及6部會遞交請願書後，今（25）日上午再於凱達格蘭大道發起逾2000人大遊行，在在籲請政府訂定「純素國策」，守護台灣、地球。

今（25）日凱道前聚集響應蔬食遊行的人群，主辦單位預估逾2千人冒雨力挺，眾人高舉相關牌語，也帶著寵物遊行、穿著動物玩偶裝扮，他們訴求即是停止殺害動物、採行純素飲食，並由政府協助畜牧業轉型等，遊行開始前更用高喊：「全民純素救台灣！」

請繼續往下閱讀...

今日凱道前聚集響應蔬食遊行的人群，主辦單位預估逾2千人冒雨力挺，眾人高舉相關牌語，也帶著寵物遊行（左）、穿著動物玩偶裝扮（右）。（記者黃宜靜攝）

「純素國策行動」台灣發起人王治梃表示，此次遊行活動受到全國各地支持純素行動人士的熱烈響應，原本只有約1000人報名參加，在不到1週時間，報名人數激增1倍，預計參與人數超過2000人，這些人平時默默吃素，這次勇敢站出來，上凱道靜坐、遊行，不是為了自己，而是為了讓政府聽到他們的聲音，盼政府採行純素飲食國家政策的人真的很多。

活動發言人、前北一女中校長楊世瑞指出，自19日發起千人凱道靜坐後，21-23日每天都有數百名民眾自發前往凱道靜坐，甚至從花蓮遠赴而來，不畏烈日、暴雨，在凱道上堅持為純素台灣靜坐祈福。

前北一女中校長楊世瑞指出，畜牧業為溫室氣體甲烷排放主因之一。（記者黃宜靜攝）

楊世瑞表示，據中央氣象署資料顯示，今（2025）年4月有是紀錄以來，同期第2熱，地球溫度相較工業化前上升攝氏1.51度。其中畜牧業為溫室氣體甲烷排放主因之一，因此提倡純素飲食，可更快速緩解危機，控制地球升溫。

楊世瑞舉例，氣候暖化不斷影響生活，如今年釋迦、芒果等價格節節攀升，因此呼籲政府即刻採取行動，制定純素飲食國家政策，讓台灣成為全世界第一個純素之國。

舉辦無肉市集的無肉生活推廣協會理事長張芷睿也參與此次活動，她指出，極端天災頻傳，吃素是最快速、有效的解決方式，期望政府將純素納入國策，同時也協助畜牧業轉型，保護美麗寶島台灣、救地球。

「蔬食國策平台」號召逾2000千人上凱道遊行，籲請政府訂定「純素國策」。（記者黃宜靜攝）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法