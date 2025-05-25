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健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》古早味米香4步驟重現 垂涎三尺靠「1招」訣竅

2025/05/25 11:55

紀麗君／核稿編輯

農糧署分享，古早味炒米香的4步驟做法，齒頰留香好涮嘴；圖為情境照。（圖取自freepik）

農糧署分享，古早味炒米香的4步驟做法，齒頰留香好涮嘴；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕「一的炒米香，二的炒韭菜，三的強強滾…」，還記得兒時的童謠嗎？是不是又想起炒米香，一口咬下酥脆香甜，總是讓人垂涎三尺。如果對古早味甜點念念不忘，在家也能輕鬆動手做，與家人重溫童年的純真滋味，烹煮過程中有1招是成功秘訣。

炒米香是令人懷念的古早味甜點，讓米粒在高溫過程裡爆裂，成了香氣四溢的小點心，鬆脆口感讓人回味無窮。農糧署於臉書專頁「鮮享農YA-農糧署」分享炒米香的做法，在家就能簡單地DIY，製作的過程中，關鍵的1招就是，做什麼步驟都要快。

炒米香為什麼好吃？農糧署說明，米香是由米搭配炒鍋炒成的傳統點心，一般選用稉米（蓬萊米）為原料，口感紮實，也可選用長糯米，口感較脆，或保留胚芽和米糠層的糙米，因米粒中富含水分，隨著溫度升高、裡頭壓力增加，米粒就會瞬間爆裂，變成鬆脆好吃的米香。

懷舊美味怎麼做？

農糧署分享四步驟，在家運用家中的鍋具，也能輕鬆復刻這道懷舊美味：

備料：

●米1300克、砂糖450克、麥芽糖300克

做法：

1米洗淨瀝乾，乾鍋燒熱。

2米倒入後轉大火快速翻炒，膨脹後取出。

3將砂糖及麥芽糖放入乾鍋，用中小火煮至溶化。

4將米香、芝麻、花生等，加入糖漿中快速拌勻，放入模具中桿平。

經過快速完成的炒米香大功告成，香噴噴的古早味就能端上桌，和家人朋友一起享用。

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