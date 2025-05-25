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健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》1圖看懂粽子+醬熱量 「它」超越花生粉居冠

2025/05/25 11:14

營養師分享，粽子醬料中，熱量最高的是蜂蜜，1湯匙就有71大卡，將近花生粉的2倍；示意圖。（資料照）

營養師分享，粽子醬料中，熱量最高的是蜂蜜，1湯匙就有71大卡，將近花生粉的2倍；示意圖。（資料照）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕端午連假即將到來，相信大家已經買好粽子等著佳節享用了！好食課營養師張宜臻Lexie在臉書專頁「好食課」列出常見8種粽子、5種醬料的熱量，其中，醬料熱量最高的是蜂蜜，1湯匙就有71大卡，將近花生粉的2倍。

8大粽熱量及內餡介紹

●湖州粽：包法與一般粽子不同，是長條型，鹹的湖州粽特色在於會將豬肉以醬油醃過後包入，而醬汁也會加入米中，使得湖州粽的味道通常比較重。1顆約240克重的湖州鮮肉粽熱量約600大卡。

●北部粽：餡料包含鹹蛋黃、五花肉、香菇、蝦米等，會先將餡料炒熟，再包裹蒸。1顆220克的北部粽熱量約575大卡。

●南部粽：南部粽主要會包豬肉、栗子，並且是直接用水煮熟，口感會較黏糊。1顆220克的南部粽熱量約510大卡。

●豆沙粽：蜜紅豆餡料常加入許多精製糖。1顆100克的豆沙粽熱量約295大卡。

營養師表示，豆沙粽內餡經常加入許多精製糖，提醒民眾食用前要注意。（資料照）

營養師表示，豆沙粽內餡經常加入許多精製糖，提醒民眾食用前要注意。（資料照）

●阿粨：原住民美食，也稱作阿拜，與端午節並無相關，通常會以小米為主，包入芋頭粉、高粱粉等，並以假酸漿葉包覆。1顆重量180克的阿粨熱量約275大卡。

●客家粿粽：也稱為粄粽，份量通常小小1顆約80-100克，是使用糯米糰製作，所以外表較看不出米粒感，內餡通常為香菇、蘿蔔乾、肉等鹹食。

●鹼粽：將鹼水拌於糯米中製成，過去為了避免鹼粽黏於粽葉，並賦予其咀嚼口感性，會於成分中添加硼砂，但因硼砂後續發現對於身體有害，所以將其列為非法食品添加物，目前廠商多以三偏磷酸鈉（合法添加物）做取代。1顆沒加蜂蜜的鹼粽115克約150大卡。

●水果冰粽：冰涼透心。1顆50克的水果粽熱量約110大卡。

5種沾醬熱量比一比

●蜂蜜：1湯匙23克，熱量71大卡。

●花生粉：1湯匙7克，熱量36大卡。

●海山醬：1湯匙15克，熱量17大卡。

●甜辣醬：1湯匙15克，熱量17大卡。

●醬油膏：1湯匙15克，熱量15大卡。

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