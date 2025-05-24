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健康 > 抗老養生 > 運動復健

健康網》40歲開始補不讓關節卡卡 6營養素一次看

2025/05/24 21:02

營養師建議，從40歲前就可開始日常攝取葡萄糖胺、軟骨素、MSM、膠原蛋白、維生素D、Omega-3脂肪酸這些營養素來保養關節，別讓膝蓋卡卡；圖為情境照。（圖取自freepik）

營養師建議，從40歲前就可開始日常攝取葡萄糖胺、軟骨素、MSM、膠原蛋白、維生素D、Omega-3脂肪酸這些營養素來保養關節，別讓膝蓋卡卡；圖為情境照。（圖取自freepik）

吳亮儀／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕不論是中年族群開始出現膝蓋不適，還是運動族偶有關節卡卡的困擾，做好「關節營養補給」就是保養關節的第一步，營養師王證瑋在臉書專頁「營養小當家_阿罐營養師」建議，從40歲前就可開始日常攝取葡萄糖胺、軟骨素、MSM、膠原蛋白、維生素D、Omega-3脂肪酸這些營養素，別讓關節老化成為你活動力的絆腳石。

●葡萄糖胺：關節保健的經典成分，能幫助軟骨修復、促進關節潤滑液生成，適合退化性關節炎者長期補充。

●軟骨素：搭配葡萄糖胺效果加乘，有助減少關節發炎與磨損，延緩軟骨退化，可減少關節僵硬與疼痛感。

●MSM：天然硫化物，有助於減緩關節發炎與腫脹、幫助維持關節靈活度與舒適度，對運動後肌肉關節修復也有助益。

●膠原蛋白（特別是第二型膠原蛋白）：為關節軟骨中的主要結構蛋白之一，第二型膠原蛋白可幫助維持關節彈性與抗摩擦能力，對於預防軟骨流失、強化關節結構相當重要。

●維生素D：幫助鈣質吸收、強化骨骼支撐力，維持肌肉與神經正常協調，間接保護關節穩定性，缺乏時易導致骨質流失、走路不穩。

●Omega-3脂肪酸（EPA／DHA）：具有抗發炎作用，可減緩關節腫脹與不適感，對於類風濕性關節炎患者的關節疼痛管理尤有助益，也有助於保護心血管，雙重保健。

王證瑋表示，可從食物中補充（如鮭魚、堅果、海藻、雞腳、牛筋等），也可搭配複方保健品輔助，若已有關節不適或慢性疾病，建議諮詢營養師或骨科醫師做個人化補充建議。關節保養不只靠走路，補對營養才是根本之道。

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