健康網》公園小孩嬉鬧是「噪音」？研究：少了恐失去魅力

不少人經常抱怨小孩很吵，然公園若少了兒童嬉鬧聲，恐讓公園變得不再吸引人。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕你的居住地是否靠近幼兒園或學校，時常聽見孩子的嬉鬧聲？你會覺得很吵嗎？日本明治大學商學院副教授加藤拓巳與科技公司，針對「孩子的嬉鬧聲」以及「除夕夜鐘聲」對人的感受進行分析，發現很多人對這2種聲音，不但覺得不舒服，反倒很喜歡。

日本媒體《withnews》報導，日本經常傳出因噪音引發的糾紛，例如2023年長野市發生某住宅區的公園，因部分居民抱怨孩子很吵，該公園卻被關閉，引發爭議；另外部分寺廟的除夕夜撞鐘這一年一次的傳統已經取消，同樣是因附近居民「嫌吵」。

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研究團隊找來2250名受測者，年齡分布在20到60歲左右。他們觀賞一段在公園拍攝的影片，然背景聲音稍有不同：有兒童嬉鬧聲、寺廟鐘聲，或是電車聲音，這些都是很常見的噪音，每個人看到的影像相近、唯獨聲音不同。參與者隨機觀看其中一段，並詢問「這公園對你有吸引力嗎？」、「你想去這公園嗎？」、「你想住在這公園附近嗎？」

最後發現，參與者對於嬉鬧聲、鐘聲的態度較正面。例如，被問到「這公園對你有吸引力嗎？」有多達41.4%的人，對嬉鬧聲提出肯定回答，而鐘聲是34.3%、電車聲音最低，僅28.4%。另外在隨意書寫對公園印象時，有9.5%聽過嬉鬧聲的人寫了「有趣」，然聽過鐘聲與火車聲的人，僅有0.8%的人寫有趣。

相反的，13.8%的人認為電車聲「吵鬧」，6.6%的人認為孩子的嬉鬧聲吵鬧，而0.7%的人認為鐘聲吵鬧。

研究提到，孩子們的聲音與鐘聲，對不少人來說是正面的。這項研究顛覆過去大眾總認為這兩種聲音很吵的看法。最後研究針對前述提到的「公園兒童嬉鬧聲事件」提醒，若做決策的流程不夠完善，城市將會失去活力。

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