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健康網》中醫治療跑者膝 3穴位2茶飲必知

2025/05/24 19:47

中醫表示，跑者平日可以按壓委中穴（、承山穴、足三里穴來氣血流暢、筋骨強健；圖為情境照。（圖取自freepik）

中醫表示，跑者平日可以按壓委中穴（、承山穴、足三里穴來氣血流暢、筋骨強健；圖為情境照。（圖取自freepik）

吳亮儀／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕35歲男性是馬拉松長跑愛好者，跑完42公里後出現雙側大腿外側至膝關節疼痛，下樓梯時加劇，膝下也有熱感、壓痛與輕微積水現象，蹲下時動作卡卡的不順暢。陽明馬光中醫診所醫師邱柏豪指出，跑者平日可以按壓委中穴（膝後正中）、承山穴（小腿後側凹陷處）、足三里（外膝眼下四橫指外側）來氣血流暢、筋骨強健，日常保養則可喝黑豆杜仲舒筋茶、養筋顧腿健步茶來緩解下肢肌肉關節疲勞。

跑者常見運動傷害

●髂脛束症候群：俗稱「跑步殺手」。髂脛束是由臀大肌與闊筋膜張肌延伸而成的筋膜結構，自髖關節沿大腿外側延伸至膝蓋。膝關節反覆彎曲摩擦，易造成髂脛束發炎，產生外膝疼痛。

●髕骨-脛骨症候群：長跑者因膝關節反覆負荷，若髕骨位置異常、股四頭肌拉力外偏、大腿內側肌力不足，易導致髕骨活動異常摩擦，引發膝關節前方或深部疼痛，嚴重時形成髕骨軟化症。

●髕腱炎：田徑運動員頻繁跳躍或急停、急跑時，股四頭肌劇烈收縮，拉扯髕腱引發炎症。常見膝蓋前方、髕骨下方疼痛。

●脛前疼痛：短時間內劇烈增加訓練量，或足弓支撐不足、拉筋不足，會導致小腿內側下方約1/3處肌肉與骨膜微小撕裂，引發局部壓痛與不適。

●跟腱炎：阿基里斯腱連接小腿後方肌群（腓腸肌、比目魚肌等），跳躍、快速起跑時易受損。症狀包含腳跟後方壓痛、晨間僵硬感。

●足底筋膜炎：足底筋膜因長期負重、過度運動或舊傷導致微小撕裂，常表現為足跟或足弓內側疼痛，起床踏地時尤為明顯。

中醫治療運動傷害

●針灸療法：取穴雙下肢「風市、膝陽關、膝眼、陽陵泉、足三里」，疏通經絡，消腫止痛。

●中藥調理：使用獨活寄生湯合麻杏薏甘湯，加減川牛膝、木瓜、威靈仙、杜仲等，達到補肝腎、強筋骨、祛瘀止痛的效果。

●傷科推拿手法：進行髂脛束及周邊肌群的放鬆，促進局部血液循環與組織修復。

●雷射針灸輔助：應用低能量雷射刺激疼痛部位與穴位，加速組織修復、減輕水腫與炎症。

●功能性運動訓練指導：加強核心穩定性及下肢協調，矯正運動姿勢，從根本預防復發。

中醫治療跑者膝。（陽明馬光中醫診所提供）

中醫治療跑者膝。（陽明馬光中醫診所提供）

穴位保健

邱柏豪表示，每日按壓以下穴位1-2分鐘，有助於氣血流暢、筋骨強健。

●委中穴（膝後正中）：舒筋活絡，減輕小腿與膕窩壓力。

●承山穴（小腿後側凹陷處）：緩解小腿緊繃與抽筋。

●足三里（外膝眼下四橫指外側）：補氣養身，提升耐力。

強筋健骨3穴道。（陽明馬光中醫診所提供）

強筋健骨3穴道。（陽明馬光中醫診所提供）

茶飲養生

●黑豆杜仲舒筋茶：可氣血雙補，散風除濕，止疼痛、益肝腎的功效。

材料：黑豆、杜仲、桑寄生、茯苓、炒白朮、當歸、肉蓯蓉、川芎、秦艽、川牛膝各9克，甘草6克。

作法：將材料加水1000cc，中火煮開，或藥量減半熱水壺沖泡。

●養筋顧腿健步茶：可強筋骨，利濕氣、活血通絡，對下肢肌肉關節疲勞有緩解功效。

材料：黃耆、白芍各12克，懷牛膝、續斷、補骨脂、薏苡仁各9克，白朮、防己、蒼朮、生薑、甘草各6克，黃柏、伸筋草各3克。

作法：將材料加水1000c.c.，中火煮開，或藥量減半熱水壺沖泡。

健步舒筋2茶飲。（陽明馬光中醫診所提供）

健步舒筋2茶飲。（陽明馬光中醫診所提供）

陽明馬光中醫診所醫師邱柏豪。（陽明馬光中醫診所提供）

陽明馬光中醫診所醫師邱柏豪。（陽明馬光中醫診所提供）

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