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健康網》嬰幼兒也能吃點粽嗎？ 醫：1歲以下先不要
葉立斌／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕下星期就是端午連假，無論是北部粽、南部粽、鹼粽等紛紛出籠，美味可口令人食指大動，嬰幼兒在旁看得嘴饞，大人可以分食嗎？對此，禾馨民權小兒專科診所主治醫師巫漢盟提醒，由於肉粽主要食材是糯米，糯米黏性高不易消化，寶寶的腸胃系統尚未發育完全，因此1歲以下不宜接觸。
巫漢盟在臉書專頁「阿包醫生陪你養寶包 - 小兒科巫漢盟醫師」發文表示，可以讓1歲以上的孩子嘗試吃肉粽，但建議小口少量吃，例如一次給1/3-1/2顆，並且慢慢吃。不過肉粽屬於重口味的食物，其實並不適合嬰幼兒食用，建議另外製作清淡口味的肉粽給他們「嘗鮮」。
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巫漢盟提到，肉粽本身不易消化，可以搭配一小盤青菜或水果，促進消化增進健康。此外，也別再睡覺前和睡醒後不宜立刻肉粽，若是太晚吃或是早上起床後吃容易引起腹脹不適。記得以上注意事項，和家中寶貝一起吃個好粽吧！
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