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健康 > 男女老幼 > 婦兒親子

健康網》青春期聲音沙啞怎麼辦？醫師教4招舒緩變聲期不適

2025/05/24 19:04

出，變聲期是每個孩子青春發育的必經過程，但對許多男孩來說，這段時間的聲音變化充滿不適與挑戰；示意圖。（圖取自freepik）

出，變聲期是每個孩子青春發育的必經過程，但對許多男孩來說，這段時間的聲音變化充滿不適與挑戰；示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕變聲期是每個孩子青春發育的必經過程，但對許多男孩來說，這段時間的聲音變化充滿不適與挑戰。輔仁大學附設醫院耳鼻喉科醫師胡皓淳分享，4個紓緩變聲期不適的辦法，其中包含溫水加蜂蜜潤喉、腳少高強度發聲、使用加濕器、正確發聲練習。他強調，這不是為了讓孩子聲音馬上變穩定，而是幫助他們更舒適地度過這段變聲期。

胡皓淳在臉書專頁「生涯一筋 胡皓淳醫師-輔大醫院 耳鼻喉科 新莊五股泰山」發文分享，4個舒適度過變聲期的方法。

溫水加蜂蜜潤喉舒緩

變聲期孩子的喉嚨異物感和乾澀是最常見的困擾，建議每天讓孩子喝溫蜂蜜水，減輕不適感。蜂蜜還有天然消炎作用，對於輕微的聲帶發炎也有幫助。如果孩子不喜歡蜂蜜的味道，也可以用溫菊花茶或枇杷膏茶來替代，效果也不錯。

減少高強度發聲活動

變聲期的聲帶極度脆弱，過度使用會加重不適感，這段時間應該讓孩子適當減少一些高強度發聲活動，比如大聲唱歌、啦啦隊喊口號或長時間演講。建議如果孩子必須參加這類活動，可以在事前事後多喝溫水，並給喉嚨適當休息時間，這樣可以大大減輕不適感！

變聲期的聲帶極度脆弱，過度使用會加重不適感。建議如果孩子必須參加這類活動，比如大聲唱歌、啦啦隊喊口號或長時間演講，可以在事前事後多喝溫水；示意圖。（圖取自freepik）

變聲期的聲帶極度脆弱，過度使用會加重不適感。建議如果孩子必須參加這類活動，比如大聲唱歌、啦啦隊喊口號或長時間演講，可以在事前事後多喝溫水；示意圖。（圖取自freepik）

使用加濕器改善室內環境

●乾燥空氣是聲帶大敵：變聲期的喉嚨特別容易受到乾燥環境的影響！強烈建議在孩子的房間使用加濕器，特別是冬季或長時間開冷氣時，維持50-60%的濕度對聲帶健康非常重要。

●睡前加濕效果最佳：建議在孩子睡前開啟加濕器，因為夜間是聲帶修復的黃金時段。良好的濕度可以減少晨間聲音沙啞的情況！

●避免刺激性氣體：建議減少孩子接觸香水、芳香劑或二手煙等刺激性氣體，這些都會加重喉嚨的不適感。保持室內空氣清新對於變聲期的孩子格外重要！

正確的發聲技巧與練習

幫助孩子學習正確的發聲方式，可以大大減輕變聲期的不適！首先，鼓勵孩子用腹式呼吸而非胸式呼吸發聲，這樣可以減輕喉嚨負擔。建議每天可以進行5-10分鐘的輕柔哼唱練習 ，從低音開始慢慢上升，但不要勉強發高音。另外，「嗯」音練習也很有效，閉上嘴巴發出「嗯——」的聲音，可以幫助聲帶放鬆。

胡皓淳提醒，這些不是為了讓孩子馬上恢復穩定聲音，重要的是讓孩子知道，即使聲音忽高忽低、偶爾破音，這都是完全正常的生理現象。如果孩子的喉嚨痛持續超過兩週，或伴隨發燒、嚴重疼痛等症狀，還是建議及時就醫，以排除其他問題。

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