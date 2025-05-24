健康網》抗老先養內在！ 中醫：調理臟腑才能養出好氣色

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕中醫抗老，可從腸胃著手，中醫對於老化有自己獨特的觀點，由臟腑學說來看，面容肌膚的外在表現，直接反映出人體內在的精、氣、神。面色無華、晦白或灰暗，肌膚粗糙、斑點多，往往緣於五臟功能失調。所以要想養顏美容，首先應調理內在的生理功能，才能使皮膚晶瑩剔透、Q彈澎潤。

中醫調理緩解情緒 改善暗沉

昌盛堂中醫診所在臉書專頁及網頁分享，一位來求診的30多歲張小姐（化名），由於職場壓力很大，很容易煩躁生氣，常常沒有時間吃飯，就算有時間可以好好吃一頓，也是吃一點就吃不下。膚質萎黃，臉皮鬆弛下垂，還有一些班點跟色素沉澱，從膚況來看，屬於肝鬱脾虛，從疏肝、調整腸胃功能著手，服用中藥後，不但情緒緩解很多，面色暗沉也明顯改善，整個人看起來年輕了不少。

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中藥最早的專著《神農本草經》，記載許多抗衰老的中藥材。從調和五臟六腑著手，改善氣血循環，讓人永保青春。例如人參、白朮、甘草久服「輕身延年」，「美白」藥材則有茯苓、珍珠、白芨、白附子、白蘞、天花粉等，「潤膚除皺」的藥材有玉竹、沙參、杏仁、蘆薈、白果、松子、阿膠等。

中醫表示，張小姐（化名），由於職場壓力很大，很容易煩躁生氣，常常沒有時間吃飯，就算有時間可以好好吃一頓，也是吃一點就吃不下；圖為情境照，圖中人物和本文無關。（圖取自freepik）

中醫表示，上述許多中藥材是從古自今中醫師們常用的美容方，像是白芷、白芍、白朮、茯苓等，可內服還可外用，這些藥材一直都是漢方的美容聖品。慈禧太后就常服用茯苓製成的糕點養顏美容。

多運動 易水腫避免熬夜

臉色萎黃者，多屬脾虛，建議多運動外，可用蓮子、山藥、百合補脾胃，臉色蒼白無華，多屬血虛，可以多吃紅棗、桂圓、當歸養血，臉上暗沉、多斑，可以多補充維他命C，服用玫瑰花茶、菊花茶，容易水腫則要注意避免熬夜，服用薏仁水等來改善氣色。

枸杞加強視力保健 山楂促進消化

另外，由於疲勞、過勞、常用3C產品，造成眼睛乾澀、出眼油的患者，可多喝菊花茶，煮湯時加入一把枸杞子，有助視力保健。容易疲勞、精神不佳可用黃耆、人參，加強代謝；外食族，常吃油膩、重口味食物，可用消脂解膩、促進消化的山楂、陳皮泡茶，達到整腸健胃的目的。

中醫強調，每種中藥具有不同的作用機理，因此每個人適合的中藥材，會隨著體質、身體狀況不同，建議應與專業醫師討論後，選用適合的中藥材。

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