健康網》別忘了定期自我檢查！ 醫提醒女性4項必做健康篩檢

醫師分享，4種女性建議做的篩檢，其中包含婦科超音波、子宮頸抹片、人類乳突病毒（HPV）、乳房檢查；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕自己到底健不健康？做完篩檢更安心，您是不是也經常忙著照顧別人、完成每一個角色的任務，卻忘了自己也要被寵愛呢？板橋菡生婦幼診所婦產科醫師嚴絢上分享，4種女性建議做的篩檢，其中包含婦科超音波、子宮頸抹片、人類乳突病毒（HPV）、乳房檢查。

嚴絢上在臉書專「率直的療癒系女醫 婦產科 嚴絢上醫師｜新北板橋 產檢 子宮鏡 微創手術」提到，真正的寵愛自己，不一定是高級保養或名牌包包，而是從每一次關注身體開始，因為健康的力量的來源，也是給自己的深情照顧。

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婦科超音波檢查

觀察子宮、卵巢是否出現異常，如子宮肌瘤、卵巢囊腫或內膜異位症。這些問題在早期通常沒有症狀，但若等到出現不適才處理，治療上會更加複雜與辛苦。

子宮頸抹片檢查

子宮頸癌好發於 30～50 歲女性，但初期幾乎無症狀。定期抹片檢查是最簡單卻最有效的預防方式。

人類乳突病毒（HPV）檢查

HPV是與子宮頸癌高度相關的病毒，感染初期不會有明顯症狀，卻可能悄悄改變子宮頸細胞。早一步檢查，就多一份安心

乳房檢查

乳癌是台灣女性最常見的癌症之一，但若能在早期發現，五年存活率可以超過九成，影響生活的程度也能大幅減少，定期婦科檢查很重要。

嚴絢上呼籲，有些檢查聽起來有點不舒服、有點害怕，但您值得用這樣的溫柔來守護自己，有任何疑問，讓專業的婦產科醫師成為您的貼心後盾，一起優雅走過這段旅程。

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