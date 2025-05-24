自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

健康網》潮濕天氣當心腳「發黴」！ 食藥署：預防香港腳掌握這5招

2025/05/24 11:11

食藥署指出，要避免感染，應保持雙足與趾縫的乾燥、交替穿著透氣的鞋款、勤換吸汗效果好的棉質襪子等；圖為情境照。（圖取自freepik）

食藥署指出，要避免感染，應保持雙足與趾縫的乾燥、交替穿著透氣的鞋款、勤換吸汗效果好的棉質襪子等；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕台灣氣候潮濕，加上人們外出長時間穿鞋，心情悶悶的同時，小心腳也被悶住而「發黴」。足癬又名「香港腳」，是指足部受到黴菌感染，造成趾間或腳底出現脫皮、發癢或長水泡等現象，食藥署指出，要避免感染，應保持雙足與趾縫的乾燥、交替穿著透氣的鞋款、勤換吸汗效果好的棉質襪子等；若至泳池及淋浴間等公共場所，留意不赤腳、不穿著公用拖鞋等，都是減少接觸到黴菌的方法。

食藥署表示，香港腳若不治療，不僅影響人們日常生活，也可能進一步感染身體其他部位或傳染給家人。

香港腳這樣治療

食藥署提到，治療香港腳，以外用的抗黴菌藥品為主，若病人有足部角質增厚情形，可能也會使用水楊酸或尿素等角質軟化藥品作為輔助治療，幫助藥品更有效滲透進入組織。對於使用外用藥品療效不佳的病人，醫師則至會建議使用口服藥品進行治療。

香港腳治療的療程長短取決於感染的嚴重度及感染部位等因素，通常需要治療數週。在治療期間，病人須依照醫事人員指示及藥品說明書用藥，不建議因為患處不癢或是症狀改善就擅自停藥。另外，坊間流傳的冰醋酸泡腳療法，其實無法殺死黴菌，且易刺激皮膚，引起紅腫發炎，反而不利於香港腳的治療。

預防香港腳這樣做

食藥署說明，要防止足部受到黴菌感染，脫離「菌男黴女」的行列，可以從製造不利於黴菌生長的環境做起，如：保持雙足與趾縫的乾燥、交替穿著透氣的鞋款、勤換吸汗效果好的棉質襪子等；若至泳池及淋浴間等公共場所，留意不赤腳、不穿著公用拖鞋等，都是減少接觸到黴菌的方法。隨時留意足部是否有脫皮、發癢或長水泡等情況，若有前述症狀，則建議尋求醫事人員協助。

轉載自衛福部食藥署藥物食品安全週報第1027期

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中