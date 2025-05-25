健康網》益生菌該冷藏還是常溫？營養師：「最省事做法」這樣處理

營養師指出，益生菌都具有一定的穩定性。但如果是建議要冷藏冷凍保存，就一定要照指示進行。不過最省事的狀況下就是都丟到冷藏或冷凍。（資料照）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕益生菌是國人最愛的保健食品之一，但為什麼市面上有益生菌是冷藏的？有些又是室溫保存，買回家後要怎麼處理呢？營養師陳怡婷說明，在購買時就要先看清楚是否有包埋技術或者建議的儲存方式，若是標榜可以室溫保存，放在陰暗處不要有太陽直射的狀況下，益生菌都具有一定的穩定性；但如果是建議要冷藏冷凍保存，就一定要照指示進行。不過，最省事的狀況下就是都丟到冷藏或冷凍。

●大多數益生菌菌株本體不耐潮濕與悶熱

好食課邀請營養師陳怡婷（Cynthia）在臉書粉專「好食課」與網站發文分享，每一個益生菌種，甚至菌株的特性都不盡相同，在工廠會於發酵設備中培養量產，而後進行乾燥加工成粉狀或者填入膠囊中，所以益生菌是處於「冬眠」的狀態。

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針對保存狀況，陳怡婷指出，大多數的菌株本身都是不耐潮濕與悶熱，所以暴露在空氣中或者在包裝中確實容易讓益生菌真的失去活性與死亡。但她也解釋，益生菌死亡後並非完全沒有效力，在研究上也發現這些死去的益生菌體扮演著幫助益生菌生長的角色，與益生菌代謝物一起合稱「後生元」，也是目前新一代益生菌的發展重點。

營養師指出，每一個益生菌種，甚至菌株的特性都不盡相同，在工廠會於發酵設備中培養量產，而後進行乾燥加工成粉狀或者填入膠囊中，所以益生菌是處於「冬眠」的狀態。（圖擷取自好食課網站）

●益生菌穩定性依賴加工包埋或凍晶技術

但是益生菌商品總不能都是死菌，陳怡婷說，目前許多益生菌的生產過程會有包埋、凍晶等專門的加工技術，讓冬眠的益生菌狀態穩定，可以度過運送、販賣與家裡儲存的時間。

針對網路社團討論，要冷藏或冷凍的益生菌才是好的說法，陳怡婷表示，這樣的說法不盡然正確，因為益生菌的穩定性與菌株、菌種還有包埋技術有關。如果菌株很容易因為潮濕或溫度而死亡，若評估冷凍冷藏的銷售方式比較不利銷售或成本，業者可能就會採取包埋凍晶技術維持菌株的穩定性。

單就冷藏冷凍或室溫販賣，陳怡婷說無法依照這一點斷定益生菌的優劣，而且優劣也會與菌株本身的功效實證有關，所以建議還是要整體的評斷。

●益生菌買回家冷藏或冷凍最省事

對於益生菌的保存方式，陳怡婷說，在購買時就要先看清楚是否有包埋技術或者建議的儲存方式，若是標榜可以室溫保存，放在陰暗處不要有太陽直射的狀況下，益生菌都具有一定的穩定性。但如果是建議要冷藏冷凍保存，就一定要照指示進行。

營養師表示，最省事的狀況下就是都丟到冷藏或冷凍，這對益生菌的安定性來說是最佳的選擇。

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