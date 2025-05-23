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健康 > 男女老幼 > 婦兒親子

健康網》孩子睡前可以喝牛奶？ 醫：3點要注意

2025/05/23 21:48

醫師提醒，給孩子睡前喝牛奶要注意時間不要太晚、份量適量、喝完一定要刷牙；情境照。（圖取自freepik）

醫師提醒，給孩子睡前喝牛奶要注意時間不要太晚、份量適量、喝完一定要刷牙；情境照。（圖取自freepik）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕有些家長不想讓孩子睡前吃東西是怕影響生長激素分泌，不過禾馨民權婦幼診所兒童內分泌科醫師陳奕成表示，1份240毫升的牛奶可以放心喝，牛奶中也含有色胺酸和微量的褪黑激素，都是可以促進孩子睡眠的天然成分，但要注意時間不要太晚、份量適量、喝完一定要刷牙，對於不喝牛奶的孩子，羊奶等其他乳製品也有一樣的效果。

陳奕成在臉書專頁「兒童內分泌 陳奕成醫師的樂高園地」發文指出，牛奶所含的營養素對兒童的生長非常有幫忙，常也被視為兒童成長的「超級食物」之一。不僅提供了豐富的蛋白質、鈣和維生素D等，同時也是這些關鍵營養素的最主要來源。

睡前喝牛奶注意事項

●時間不要太晚：牛奶本來就含有天然的乳糖與蛋白質，如果睡前馬上喝完就躺平睡覺，可能會增加孩子胃食道逆流的機會，影響睡眠品質。建議睡前半小時到1小時前喝完。

●份量適量，不過量：學齡兒童每日乳製品建議攝取量為2-3份（1份240毫升）。如果平常已經都有攝取足夠份數，睡前的牛奶可以減量一半，或用其他乳製品補充（如優格、優酪乳），份量太多還是可能造成熱量過剩。

●喝完一定要刷牙：牛奶本就有乳糖，睡前喝完沒刷牙就容易蛀牙，尤其晚上唾液減少，牙齒自我清潔力變弱，牙菌斑更容易作怪。建議睡前喝完牛奶後應立刻刷牙。

陳奕成說，美國兒科醫學會建議，家長應避免讓孩子在睡前吃一頓豐盛的大餐。有相關的研究證實，睡前進食約300卡路里點心的孩子，在入睡後的前3個小時會降低生長激素分泌；但也有相關機構提出建議「不要」讓孩子餓著肚子上床，或許孩子在睡前感到餓，可以提供少量健康點心，像是睡前一小杯牛奶，是一個不錯的選擇。

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