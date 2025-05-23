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健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

端午吃粽 中醫師提醒3招護腸胃

2025/05/23 19:44

醫師指出，端午節後門診因過度食用粽子導致腸胃不適、或是血糖飆高患者，增加1-2成；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（記者蔡淑媛攝）

醫師指出，端午節後門診因過度食用粽子導致腸胃不適、或是血糖飆高患者，增加1-2成；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（記者蔡淑媛攝）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕端午節將至，台中醫院中醫師楊東昇指出，每年端午節前後，門診因過度食用粽子導致腸胃不適、或是血糖飆高患者，增加1-2成，提醒3招護腸胃，建議食用粽子半顆至1顆為限，並搭配蔬菜水果食用，飯後散步、避免立即躺臥，若粽子吃多了可穴位按摩「足三里」、「內關」，中藥調理可依個人體質選用健脾、化濕、理氣等中藥，如陳皮、麥芽、薏苡仁、藿香等，達到調整腸胃機能、改善不適。

50歲蔡先生在端午節前2週，預購六家星級飯店與餐廳推出的粽子搶鮮品嘗，連續兩天每餐試吃2家的粽子，就出現消化不良、便秘與脹氣症狀，就醫服中藥合併穴位按摩調養1週後才改善。

楊東昇指出，蔡先生有高血壓病史，體型偏瘦，本身屬脾虛的體質，平時就愛吃美食，因為粽子太美味，連續兩天三餐都吃粽子，竟然出現便秘、脹氣，但自行服用腸胃成藥仍未改善，只好就醫。

楊東昇為蔡先生把脈發現，他的體質屬於脾胃虛弱，在濕熱時節，進食過量、難消化的食物，導致腸胃產氣蠕動過慢，引發不適。為他用藥以參苓白朮散為主方，調理脾胃機能，並建議調整飲食習慣，增加蔬果攝取，少吃糯米等難消化食品，經過1週的中藥治療，以及按壓穴道足三里、內關等，健脾益氣助消化穴位，腸胃道不適症狀明顯改善。

楊東昇醫師說明，可按摩促進腸胃消化的「足三里」（左手指處）與「內關穴」。（記者蔡淑媛攝）

楊東昇醫師說明，可按摩促進腸胃消化的「足三里」（左手指處）與「內關穴」。（記者蔡淑媛攝）

楊東昇提醒，粽子多以糯米製成，其性黏滯、不易消化，建議半顆至1顆為限，並搭配蔬菜水果食用，飯後散步、避免立即躺臥，才不會讓吃美食享受反成為身體負擔。

營養室主任盧靜詩也提出健康吃粽「3不2要」原則，「3不」包括「不過量」、「不過油」、「不單吃」，即每天最多1顆粽子，勿當三餐主食重複吃；避免油炸粽或過多沾醬；不要單吃粽子，應搭配青菜與水果。

楊東昇醫師建議，吃粽子搭配蔬菜水果、促進腸胃消化茶飲，健康吃粽過端午。（記者蔡淑媛翻攝）

楊東昇醫師建議，吃粽子搭配蔬菜水果、促進腸胃消化茶飲，健康吃粽過端午。（記者蔡淑媛翻攝）

另「2要」則是「要選對」與「要分人」，建議粽子挑選小顆、低脂、少鹽粽，不同族群選擇不同粽子內容與吃法，「慎選、細嚼、適量」，才能健康吃粽，無負擔。

楊東昇醫師建議，吃小顆低鹽低油粽子，取代大顆粽子，搭配蔬菜水果，減少腸胃負擔。（記者蔡淑媛攝）

楊東昇醫師建議，吃小顆低鹽低油粽子，取代大顆粽子，搭配蔬菜水果，減少腸胃負擔。（記者蔡淑媛攝）

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