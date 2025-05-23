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健康 > 抗老養生 > 運動復健

健康網》運動降低失智風險 研究：1天5分鐘就有效

2025/05/23 20:58

研究指出，每天5分鐘的高強度運動，增加腦部血流的效果，可能勝過吃1年效果不明的保健品；情境照。（圖取自freepik）

研究指出，每天5分鐘的高強度運動，增加腦部血流的效果，可能勝過吃1年效果不明的保健品；情境照。（圖取自freepik）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕運動不只增加你的肌力，也能增強你的腦力！耳鼻喉科診所醫師曾家承引述《刺胳針》（The Lancet）2025最新回顧文章指出，每天只要5分鐘高強度運動，就能降低40%失智症風險，許多人都在找尋「通血路」的保健密方，事實上只要每天5分鐘的高強度運動，增加腦部血流的效果可能勝過吃1年效果不明的保健品。

曾家承在臉書專頁「書米蟲的啃食日記」發文分享，該研究分析了3萬人若能維持心肺功能，能降低40%失智風險。運動護腦的機轉面向有3：增加腦部血流、減少發炎（調節免疫）、大腦可塑性提升。不過全球有7-9成的人無法達到世衛組織所建議的「每週 150 分鐘中等強度運動」，也別灰心，只要只要每週30分鐘高強度運動（可分多次，達最大心率85%，即運動強度可說話但無法唱歌），總死亡率降40%；失智發生率降30%及死亡風險降40%，效果優於中低強度的長時間運動。

曾家承說，運動不只能降低失智症風險，同樣的，想要孩子學業成績更上層樓，不是關在房間整天讀書，而是每天出去動動1小時，運動是小孩腦力增長不可或缺的基石。許多健康益處，看起來運動強度還是需要在至少中度以上才能獲得，它對心肺功能、新陳代謝等的訓練刺激效果才足夠。

曾家承表示，想要大腦健康老化避免失智，卻苦於抽不出時間運動？1天只要5分鐘高強度運動，將是你獲取健康益處cp值最高的選擇。

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