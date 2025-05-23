3種瓜助夏季瘦身消暑！營養師：熱量低還能抗老

小黃瓜低卡又富鉀，控體重助消水腫。（資料照）

羅碧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕炎炎夏日，減重之路更顯艱辛，不少人面對高溫與食慾交戰，減肥進度大打折扣。營養師夏子雯於臉書「夏子雯-貼近你生活的營養師」發文指出，想在夏天有效瘦身又不失涼爽感，不妨多攝取天然又低卡的瓜類蔬菜，不僅能飽足解渴，更有助排便、抗氧化，推薦大黃瓜、小黃瓜與絲瓜三款「天然涼食」，甩肉又消暑！

大黃瓜：補水抗氧化、低卡又養顏

每100公克大黃瓜熱量僅13大卡，含水量超過90％，清脆口感不只消暑，更富含膳食纖維，能促進腸胃蠕動、提升飽足感。

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夏子雯提醒，大黃瓜的天然抗氧化物質有助於舒緩夏日因陽光刺激而敏感的肌膚，是愛美人士夏日首選。建議可生食或冰鎮後涼拌，保留原味與爽脆口感。

小黃瓜：高鉀利尿、控重好幫手

小黃瓜每100公克約14大卡，鉀離子含量高，有助於排除體內多餘鈉份、改善水腫，適合希望控制體重與體態者食用。

建議以涼拌或生食為佳，避免加入過多調味料，保留天然清甜風味。

絲瓜：消暑解便秘、富含維生素

絲瓜熱量僅17大卡，不僅能降火氣、舒緩胃脹，還含有維生素C與B群、礦物質及抗老化營養素。

夏子雯提醒，絲瓜中的天然皂素成分若未煮熟，恐引發腸胃不適，建議燙熟或清蒸料理，並避免重口味調味，才能兼顧健康與瘦身。

此外，夏子雯也加碼推薦減重水果可選擇蘋果、芭樂與小番茄。然而，小番茄雖然迷你可口，但每10顆就等於一份水果，攝取過多可能導致血糖升高，建議控制食用量。

值得注意的是，以上所述的瓜類皆屬中醫理論中的「寒涼性」食物，過量食用可能對腸胃不利，夏子雯強調，應適量攝取、均衡飲食，才是夏日減重與養生的最佳策略。

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