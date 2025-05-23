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健康 > 新聞現時批 > 食安毒物

健康網》毒品變裝難辨識 食藥署籲保持警覺不嘗試

2025/05/23 19:19

食藥署提醒，民眾應保持高度警戒心，與毒品保持距離勿好奇，勇敢拒絕不嘗試；示意圖。（圖取自freepik）

食藥署提醒，民眾應保持高度警戒心，與毒品保持距離勿好奇，勇敢拒絕不嘗試；示意圖。（圖取自freepik）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕隨著科技發展、社會環境變遷等多重因素，近年國內外皆受到新興影響精神物質（簡稱NPS）濫用危害之衝擊，衍生許多社會安全及公共衛生等問題。聯合國毒品和犯罪問題辦公室（United Nations Office on Drugs and Crime，簡稱UNODC）通報NPS種類已超過千種，顯見NPS種類繁多，然多數毒性作用尚不明確，對健康危害風險大，且常以偽裝、變裝等多元型態方式，誘使民眾不慎誤食甚至成癮，導致中毒或死亡。食品藥物管理署（下稱食藥署）提醒，民眾應保持高度警戒心，與毒品保持距離勿好奇，勇敢拒絕不嘗試。

毒品偽裝層出不窮 小心防範不誤食

根據衛生福利部2023年「藥物濫用案件暨檢驗統計資料」年報，我國NPS檢出件次以合成卡西酮類為首位，該類別又以4-甲基甲基卡西酮（Mephedrone，俗稱喵喵）檢出件次最多。4-甲基甲基卡西酮屬於中樞神經興奮劑，施用後可產生類似甲基安非他命、搖頭丸等興奮感與愉悅感的效果，但對身體卻可能出現噁心、嘔吐、心悸、血壓升高、呼吸困難、喪失意識等健康危害，嚴重者甚至導致死亡。

食藥署表示，近年來新興毒品不再僅以粉末、結晶、藥丸等傳統型態呈現，為躲避警方查緝，毒販常將新興毒品偽裝成果凍、咖啡包、茶包、梅餅或糖果等，並設計成可愛包裝降低民眾的警覺性，但其內容物可能為多種物質混合，難以預估其危險性，一次的好奇嘗試即可能是成癮的開始；一次的慫恿誤食即可能是嚴重的健康危害。食藥署呼籲民眾，週末、佳節聚會多，遇來路不明、開封過之食物和飲料，提高警覺勿好奇，勇敢拒絕勿嘗試。

如欲瞭解更多毒品濫用及危害防制相關資訊，請上食藥署「反毒資源專區」網站查詢，也可撥打各縣市政府毒品危害防制中心免付費諮詢專線0800-770-885（請請您，幫幫我）。

轉載自衛福部食藥署藥物食品安全週報第1027期

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