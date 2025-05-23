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竹市青少年接觸二手菸比例、高中職吸菸人口 高於全國也高於全國
〔記者洪美秀／新竹報導〕根據國民健康署113年青少年吸菸行為調查結果，青少年在公共場所接觸二手菸的比率全國平均為50.8%，其中新竹市國中生為54.8%、高中職學生更達57.1%，另112年青少年國中吸菸率全國平均為2.0%、高中職吸菸率全國平均為6.7%；但竹市國中生吸菸率為1.6%、高中職學生吸菸率達7.7%，高於全國，顯示竹市推動無菸校園仍待加強。
新竹市府今（23）天舉行「舞動青春，拒菸毒 Fun肆飆」的青少年拒菸反毒飆舞競賽，今年衛生局自創戒菸主題曲《為愛戒菸》，有17校參賽。不少學校融入自製道具，展現青春無限的想像力與活力，傳遞拒菸反毒的重要理念。
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針對無菸校園環境，衛生局表示，市府2023年起擴大校園禁菸範圍到國中小與高中職學校周邊人行道、校門口與家長等候區；也設立反菸青年軍、推動拒菸創意比賽、開設電子煙防制課程等，就是要加強青少年菸害防制教育，期營造無菸健康的校園環境。
衛生局說明，2025年世界無菸日的主題為「戳穿誘惑：揭露菸草和尼古丁製品產業的策略」，目的在聚焦揭露菸草公司如何透過產品設計、包裝與行銷來吸引年輕人上癮。期透過教育、宣導與多元活動，呼籲青少年看清行銷陷阱。
隨著暑假即將來臨，市府的「青春專案」，也透過夏令營、創意課程及社區宣導等，防止青少年接觸菸品及毒品之不良誘惑。可撥免費戒菸專線：0800-636-363或反毒專線0800-770-885。
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