健康網》運動後吃「果」然棒！ 6水果助恢復體力補能量

農糧署分享，木瓜、紅龍果等水果，富含不同維生素，運動後攝取，能迅速補充電解質，幫助體力恢復；情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕看到世壯運選手們揮灑汗水的樣貌，你也想嘗試運動了，對吧？運動後補充香蕉可助能量回補，達到更佳健身效果。但您知道嗎？其實還有許多其他水果，也有助運動後恢復體力。農糧署分享，包括：小番茄、百香果、木瓜、葡萄、紅龍果等水果，均富含不同維生素，除日常飲食補充可均衡營養外，運動後攝取，也能迅速補充蛋白質與熱量，幫助恢復體力。

小番茄富含維生素C助修復

水果不只是飯後吃有助消化，各種水果所含營養素，也是人體不可或缺的營養來源。此外，吃對時間更能為身體帶來許多正面影響。農糧署於臉書專頁「鮮享農YA-農糧署」發文表示，許多台灣當季盛產的水果，富含維生素C、鋅、鎂、鐵等多種營養素，並推薦以下6種水果，運動後補充不僅能促進新陳代謝，還能補充蛋白質、電解質等，減緩疲勞。

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●小番茄：含維生素C與高膳食纖維，有助於體能修復與補充所需營養。

●百香果：富含鋅、鎂、鐵等礦物質，可促進新陳代謝、補充蛋白質。

●香蕉：全年皆有，含鉀、鎂等礦物質，可迅速補充熱量與電解質，幫助恢復體力。

●木瓜：含鉀與多種維生素，有助於促進腸胃蠕動、補充電解質。

●葡萄：富含葡萄糖與果糖，可快速補充熱量，幫助恢復體力。

●紅龍果：富含鉀可補充流失的電解質，減緩運動後疲勞。

香蕉保持鉀、鈉平衡補熱量

至於大家最熟悉的香蕉，農糧署也曾於臉書特別發文介紹，食用可保持體內鉀、鈉離子和酸鹼平衡，補充運動流失的能量及鉀離子，因此也是運動後首選水果。此外，香蕉還具有以下4特色：

1.含有大量糖類、粗蛋白及其他營養成分，可補充營養及能量，產生飽足感，也是炎夏最好的輕食選擇。

2.香蕉是天然維他命B6的極佳來源，可防止貧血，健全免疫系統，被視為「女性的維生素」。

3.香蕉特別含有高量色胺酸，是幸福和快樂感覺的來源物質，因此有「幸福之果」的美稱。

4.香蕉有豐富的營養、寡醣成分及膳食纖維和果膠可以補充營養，還可以將體內的廢物順利帶出。

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