跨海送愛 如實行益會9度與安宅院區病友分享愛

中華民國如實行善會，9度抵澎造訪安宅病區表演。（澎湖醫院提供）

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕島孤人不孤！社團法人中華民國如實行益會跨海抵澎，在衛生福利部澎湖醫院安宅院區舉行愛心關懷公益表演活動，來自全台各地之志工、街頭藝人們各個使出渾身解數、輪番上陣，透過生動活潑的表演，為安宅院區的病友們帶來許多活力與歡笑。

如實行益會從2016年起，每年號召眾多志工伙伴到澎湖進行公益表演，與澎湖醫院合作至今已邁入第9年。此次如實行益會由秘書長錢憶華與分會長許晴媄，帶領來自全台各地共22位志工伙伴，投入此次公益演出活動，今（2025）年因有鼓隊與敦煌舞群的加入，使志工人數更勝以往。

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整場公益表演高潮迭起、精彩連連，病友們與這群遠道而來的好朋友相聚、同樂，讓整個安宅院區充滿活力與歡笑。澎湖醫院由蔡文祥副院長與精神科林聖凱職能治療師代表院方致贈感謝狀，感謝志工伙伴們的付出，不辭辛苦地前來進行公益表演與物資捐贈，實踐行善的理念。

澎湖醫院院長匡勝捷表示，離島地區資源有限，感謝如實行益會的志工夥伴，每年都投入人力、財力，9度跨海來澎湖醫院關心病友，增加病友們社會參與的機會，為院區注入更多活力。

澎湖醫院與如實行善會，共同舉辦送愛至安宅活動。（澎湖醫院提供）

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